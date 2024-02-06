Bölgede Gaziantep dahil 11 ili etkileyen depremin birinci yılını A Para Tv canlı yayınında değerlendiren Konukoğlu, depremin yol açtığı yaraları sarmak amacıyla SANKO Holding olarak 825 milyon TL tutarında katkı sağladıklarını kaydetti.

“SANKO Holding olarak, depremin ilk anından itibaren insanların canının derdine düştüğü ortamda bize düşen çare üretmekti” diyen Konukoğlu, şöyle konuştu: “Bu anlayışla depremin olduğu ilk saatlerden itibaren kardeşim, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, AFAD’ta adeta bir görevli gibi günlerce kaldı. Vali Bey’in, AFAD yönetiminin bildirdiği ihtiyaçların giderilmesini anında sağladı. Bugüne kadar yaptığımız katkıyı hiç söyleme gereği duymadık. Gün, ne yaptığımızı anlatma günü değil, canının derdine düşen bölge insanının yanında olmak ve acil ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunmaktı. Biz de öyle yaptık. Bu dönemde şunu bir kere daha gördük. Milletimiz zor günlerde dayanışmanın, yardımlaşmanın güzelliğini yaşatıyor. Biz de paylaşmak mutluluktur ilkesiyle hareket ettik ve bu süreçte depremzedelere 825 milyon TL tutarında katkı gerçekleştirdik.”

Depremzedelere bin 500 dolayında mefruşatı dahil hazırlanan konteyner, gıda, kıyafet ve değişik yardım sağladıklarına vurgu yapan Konukoğlu, yaraları sarmak için maddi manevi anlamda bütün imkanları ortaya koyduklarına dikkat çekti. Konukoğlu, “Milletimize, tüm Türkiye’ye depremin ilk anından itibaren bölgeye el birliğiyle destek oldukları için teşekkür ediyorum. Yüreğimizde derin yaralar açan asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah ailelerine sabır versin; ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa bir daha böyle acılar yaşatmasın” temennisiyle sözlerini tamamladı.

Sanko Holding, '6 Şubat Depremleri Belgeseli' belgeseli yayınladı