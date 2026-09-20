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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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