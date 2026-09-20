Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Orban'ın sert şutunda top ağlara gitti. 1-0
22. dakika Orban, pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Dia Saba'nın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Mehmet Kısal
Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, David Bates, Lumbardh Dellova, Ermal Krasniqi, Umut Meraş, Rayan Raveleson, Furkan Soyalp, Samuel Ballet, Mohamed Khalil, Dia Saba, Gift Orban
Yedekler: Miraç Acer, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Berk Kızıldemir, Ali Turap Bülbül, Cem Üstündağ, Rayan Lutin, Mbaye Diagne, Amadou Cisse
Teknik Direktör: Besnik Hasi
Beşiktaş: Alexder Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ernest Poku, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Dusan Vlahovic
Yedekler: Doğan Elmander, Wilfred Ndidi, Milot Rashıca, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-Gyu Oh, Kassoum Outtara, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Emirhan Topçu
Teknik Direktör: Vincenzo Italiano
Goller: Gift Orban (dk. 13), Dia Saba (dk. 22) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Mohamed Khalil, Ermal Krasniqi, Samuel Ballet (Amed Sportif Faaliyetler), İlhan Fakılı (Beşiktaş)