TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. haftada Fethiyespor, sahasında karşılaştığı 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Fethiye İlçe
Hakemler: Kadir Demir, Çağlar Demirkıran, Mehmet Munir Dadı
Fethiyespor: Nurullah Aslan, Cengiz Demir (Ramazan Çevik dk. 78), Şahan Akyüz, Muhammed Akarslan, İrfan Akgün, Mehmet Kaan Türkmen (Eray Karataş dk. 59), Uğur Ayhan (Burak Süleyman dk. 71), Fatih Kurucuk, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Alberk Koç, Enes Şahin
12 Bingölspor: Mızhat Burak Sarı, Ahmet Furkan Özcan, Kerem Çağatay (Ömer Yanık dk. 83), Cem Ekinci, Hasan Ayaroğlu (Aykut Hamdi Tezcan dk. 78), Serkan Yavuz, Hüseyin Öztürk, Baran Sarka (Emirhan Çavuş dk. 78), Mertan Caner Öztürk (Muhammed Eren dk. 83), Talha Bulut (Koray Yağcı dk. 63 )
Goller: Enes Şahin (dk. 14) (Fethiyespor), Serkan Yavuz (dk. 66) (12 Bingölspor)
Sarı kartlar: Talha Bulut, Berkay Muratoğlu, Kerem Çağatay, Nurullah Aslan (Fethiyespor), İsmail Erdoğan, Muhammed Akarslan (Fethiyespor)