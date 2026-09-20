Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Orkun'un ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Lafont'un çeldiği topu alan Vlahovic'in kale önünde vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
59. dakikada Salih hatasında topu kazanan Furkan, kaleci Nübel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtmayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
90+6. dakikada maçın hakemi Ali Şansalan, VAR'ın uyarısıyla izlediği pozisyonda Orkun Kökçü'nün ceza sahası içinden vuruşunda Mehmet Yeşil'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
90+8. dakikada penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Mehmet Kısal
Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, David Bates, Lumbardh Dellova, Ermal Krasniqi, Umut Meraş (Ali Turap Bülbül dk. 83), Rayan Raveleson, Furkan Soyalp, Samuel Ballet, Mohamed Khalil (Amadou Cisse dk. 46), Dia Saba (Mehmet Yeşil dk. 86), Gift Orban (Cem Üstündağ dk. 76)
Yedekler: Miraç Acer, Kahraman Demirtaş, Berk Kızıldemir, Rayan Lutin, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Besnik Hasi
Beşiktaş: Alexder Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo (Emirhan Topçu dk. 46), Agbadou (Hyeon-Gyu Oh dk. 79), Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ernest Poku (Vaclav Cerny dk. 46), Junior Olaitan (Fabio Miretti dk. 46), Orkun Kökçü, İlhan Fakılı (Milot Rashica dk. 71), Dusan Vlahovic
Yedekler: Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Outtara, Taylan Bulut
Teknik Direktör: Vincenzo Italiano
Goller: Gift Orban (dk. 13), Dia Saba (dk. 22), Furkan Soyalp (dk. 59) (Amed Sportif Faaliyetler) Dusan Vlahovic (dk. 55), Orkun Kökçü (dk. 90+8) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Amadou Cisse (dk. 84) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Mohamed Khalil, Ermal Krasniqi, Samuel Ballet, Lumbardh Dellova, Alban Lafont, Mehmet Yeşil, Rayan Raveleson (Amed Sportif Faaliyetler) İlhan Fakılı, Amir Murillo, Orkun Kökçü, Emirhan Topçu (Beşiktaş)