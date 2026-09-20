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Goller: Van de Streek (dk. 38), Da Costa (dk. 56), Samet Yalçın (dk. 88) (Antalyaspor)

Vanspor FK: Alperen, Mehmet, Sinan Osmanoğlu, Kadir Seven, Oulare, Özkan Yiğiter (Oğulcan Kökçü dk. 46), Hikmet Çiftçi (Mehmet Özcan dk. 86), Furkan Özhan (Alhaft dk. 65), Bardhi (Khan dk. 65), Yenne, De Oliveira (İlkan Sever dk. 67)

Antalyaspor: Pseftis, Bünyamin Balcı, Nzaba, Samet, Güray Vural, Pedrinho (Samet Yalçın dk. 86), Soner Dikmen (Hasan Yakub İlçin dk. 78), Mevlüt Şimşek, Safuri (Ceesay dk. 71), Van de Streek (Ömer Faruk Beyaz dk. 71), Da Costa (Ahmet Sağat dk. 78)

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56. dakikada Mevlüt Şimşek'in pasında ceza sahasında topla buluşan Da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

38. dakikada Mevlüt Şimşek'in sağ kanattan ortasında Van de Streek'in arka direkte yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Vanspor FK'yı 3-0 mağlup etti.

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