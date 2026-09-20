TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 3. haftasında Isbaş Isparta 32 Spor, sahasında Güzide Gebzespor'la 3-3 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu, Mustafa Pelit, Hakan Furkan Tiraki

Isparta 32 Spor: Fatih, Bedirhan (Bahadır dk. 44), Oğulcan, Furkan, Hamit, Kaan, Kerem (Metehan dk. 64), Mustafa Özbay (Yiğithan Güveli dk. 79), Vedat (Mustafa Acar dk. 64), Enver Cenk, Fatih (İlke dk. 64)

Trendyol Süper Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
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Güzide Gebzespor: Übeyd, Abdurrahman, Sırat, Hakan, Mustafa Erkasap (Berkan Aksoy dk. 67), Emre (Enes Kuşçu dk. 84), Halil (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 80), Süleyman, Mutlu, Tolunay, Batuhan

Goller: Fatih (dk. 2), Enver Cenk Şahin (dk. 69), İlke Tankul (dk. 83) (Isparta 32 Spor), Tolunay Yurtseven (dk. 7), Batuhan (dk. 57), Mutlu (dk. 90+6) (Güzide Gebzespor)

Sarı kartlar: Kerem, Fatih (Isparta 32 Spor), Emre Keskin, Halil Çiçek (Güzide Gebzespor)