Merkezefendi Belediyesi'nin Kış Spor Okulları Kayıtları, 15 Eylül'de başladı.

Spora ve sporcuya her zaman destek veren Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi'nin her dönem yoğun ilgi gören spor kurslarının kış dönemi kurs kayıtları başladı. 20 Tesiste ve 14 branştan oluşan kurslara kayıtlar 15 Eylül Salı günü başladı. Başvurular https://www.merkezefendi.bel.tr adresinden veya tesislerimizden şahsen yapılabilecek.

Kurs, yaş ve merkezlerin bilgileri

Futbol (7-12 yaş), basketbol (7-11 yaş), tenis (7-18 yaş), voleybol (10-13 yaş), robotik kodlama (6-12 yaş), cimnastik (5-11 yaş), satranç ve akıl oyunları (5-12 yaş), pilates (16 yaş ve üzeri sadece kadın), zumba (15 yaş ve üzeri sadece kadın), fitness (18 yaş ve üzeri sadece kadın), güreş (8-13 yaş), Pickleball (9-17 yaş), badminton (9-16 yaş) ve Hamile Pilatesi kursları; Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Alpaslan Spor Eğitim Merkezi, Şemikler Sosyal Tesisler, Gerzele Satranç Eğitim Merkezi, Sevindik Vadi Park Sosyal Tesisler ve Spor Eğitim Merkezi 100.Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi ile Akkonak, Merkezefendi, Gümüşçay, Sevindik, Sümer, Servergazi, Muratdede, Karaman, Eskihisar, 1200 Evler, Toki Kayalar, Adalet, Karahasanlı ve Başkarcı Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde verilecek.