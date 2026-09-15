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Müsabakayı Balıkesir bölgesi hakemlerinden Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada turu geçen takım adını 2. Tur'a yazdıracak. Mücadelenin normal süresinde eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmalarda da eşitlik devam ederse tur atlayan takım seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 ile Gaziemirspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında yarın karşı karşıya gelecek. İki İzmir ekibinin mücadelesine Bucaspor 1928 ev sahipliği yapacak. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında yarın Gaziemirspor ile karşı karşıya gelecek.

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