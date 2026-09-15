Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri saat 11.00 itibarıyla satışa sunuldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Müsabakanın biletleri de bugün saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı. Atatürk alanında bulunan bilet satış gişesine bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterirken; Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan maç için Trabzon'a gelen gurbetçi taraftarlar da bilet alabilmek için sıraya girdi. Taraftarlar, Galatasaray karşısında galibiyet beklediklerini belirterek, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istediklerini söyledi.

Gurbetçi taraftarlar galibiyetten umutlu

Almanya'dan Galatasaray maçı için Trabzon'a gelen Gökhan Direkli, 'İnşallah kazanırız diye ümit ediyorum ve bu şekilde de önümüz açılır. Takım dengesiz gidiyor ancak bu maçı kazanıp moral ve motivasyon ile beraber alt sıralarda değil de en üst sıralarda yer alırız inşallah. Maçı da 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Gollerin de ikisini Salah atsın' dedi.

Avusturya'dan dev mücadele için şehre gelen Selin Kaya ise, 'Galatasaray maçı için Avusturya'dan geldim. Bir hevesle gidiyoruz. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olur. Galatasaray karşılaşmasını da umarım kazanırız. 2-1 biteceğini düşünüyorum, golleri de Salah atar' ifadelerini kullandı.

'Galatasaray'ı yeneceğiz, başka söze gerek yok'

Hollanda'dan gelen Emin Aksoy, karşılaşmayı heyecanla beklediklerini dile getirerek, 'Heyecanla bekliyoruz. Birazdan biletimizi alacağız. İnşallah maçta da iyi bir sonuç alıp Hollanda'ya geri gideriz. Sadece pozitif düşünüyoruz, negatif düşünecek bir durum yok. Olumlu bir şekilde inşallah her şey istediğimiz gibi olur. Galatasaray'ı yeneceğiz, başka söze gerek yok. 2-1 de biz kazanırız' diye konuştu.

Tolgahan Öztürk de galibiyet beklentisini aktararak, 'Maça gideceğim, inşallah Galatasaray'ı yeneceğiz. Skor tahminim ise 3-0. Bu galibiyetle beraber yükselişe geçeceğimize inanıyorum. Golleri de Salah, Onuachu ve yeni transfer Dju atacak. Bu maçı kazanacağız' şeklinde konuştu.

Niyazi Zavrak da bilet almak için beklediğini söyleyerek, 'Bugün izinliyim, bu yüzden bilet almak için geldim. İnşallah Galatasaray'ı yeneriz. Maçı 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Yeni transfer Dju ve Salah'tan golleri bekliyorum' cümlelerine yer verdi.