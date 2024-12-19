İspanyol ekibi Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca'yı 3-0 mağlup ederek 2024 FIFA Kıtalararası Kupası'nın sahibi oldu.



Öte yandan milli oyuncu Arda Güler, 88. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Güler, Real Madrid formasıyla; İspanya Süper Kupası, La Liga, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve son olarak FIFA Kıtalararası Kupası olmak üzere 5. kez kupa sevinci yaşadı.

Real Madrid, FIFA Kıtalararası Kupası finalinde Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0 mağlup ederek 2024 yılını bir başka zaferle taçlandırdı. Katar'ın başkenti Doha'da, Lusail Stadı'nda oynanan bu unutulmaz maçta, Real Madrid üstün oyunuyla bir kez daha tarih yazdı. Milli futbolcu Arda Güler ise bu galibiyetle birlikte Real Madrid kariyerindeki 5. kupasını kazandı.

Arda Güler'in Parlayan Kariyeri

FIFA Kıtalararası Kupa finalinde 88. dakikada oyuna dahil olan genç yıldız, Real Madrid formasıyla başarılarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa zaferlerinde yer alan Arda, FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazanarak İspanyol devindeki ilk sezonunda tam beş farklı kupa sevinci yaşadı.

Real Madrid'deki ilk yılında gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Arda Güler, yalnızca Türk futbolseverlerin değil, tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Bu zafer, Arda’nın yeteneklerini sergilemeye devam ettiği, genç yaşına rağmen büyük sahnelerde fark yaratmaya hazır olduğunu bir kez daha gösterdi.

Final Maçından Detaylar

Lusail Stadı’nda 67 bin 249 taraftarın önünde oynanan mücadelede Real Madrid, maçın başından itibaren üstün bir oyun sergiledi. Kanatları etkili kullanan ve rakibini presle zorlayan İspanyol devi, Pachuca’yı adeta sahadan sildi.

37. dakika: Bellingham’ın derinlemesine pasında Vinicius Junior, kaleciden sıyrılarak Mbappe’ye asist yaptı. Mbappe’nin boş kaleye gönderdiği şutla Real Madrid öne geçti: 1-0

Bellingham’ın derinlemesine pasında Vinicius Junior, kaleciden sıyrılarak Mbappe’ye asist yaptı. Mbappe’nin boş kaleye gönderdiği şutla Real Madrid öne geçti: 53. dakika: Rodrygo’nun ceza sahası dışından yaptığı etkili plase vuruşla fark ikiye çıktı: 2-0

Rodrygo’nun ceza sahası dışından yaptığı etkili plase vuruşla fark ikiye çıktı: 84. dakika: VAR incelemesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Vinicius Junior, skoru belirledi: 3-0

Real Madrid’in bu galibiyetle kazandığı FIFA Kıtalararası Kupası, kulübün 2024 yılını beş kupayla tamamlamasını sağladı.

Arda Güler ve Real Madrid’in Zafer Yılı

Arda Güler, bu yıl Real Madrid’in elde ettiği tüm zaferlerin bir parçası oldu. Genç yaşında dünyanın en büyük futbol kulüplerinden birinde bu denli başarıya ulaşması, hem kendisi hem de Türk futbolu için tarihi bir an olarak kayıtlara geçti.

Real Madrid, 2024 yılını İspanya LaLiga, İspanya Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupası zaferleriyle noktalayarak, kulüp tarihine altın harflerle yazılacak bir sezon geçirdi.

Arda'nın Hedefleri Büyük

Bu başarılarla dolu ilk sezonun ardından Arda Güler, yeteneklerini daha da geliştirmeyi ve futbol dünyasında çok daha büyük izler bırakmayı hedefliyor. Türkiye'nin gururu genç yıldız, hem Real Madrid hem de milli takımda gözlerin üzerinde olacağı bir kariyere emin adımlarla ilerliyor.

Türk futbolseverler, Arda Güler’in yeni başarılarına tanıklık etmek için sabırsızlanıyor. Şüphesiz, bu genç yıldızın yolu çok daha parlak!