Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Fenerbahçe, çeyrek finalde Konyaspor ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde de yarı finalde Beşiktaş - Corendon Alanyaspor mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin, çeyrek finalde Konyaspor ile eşleşmesini değerlendirerek sözlerine başlayan Torunoğulları, "Çeyrek finale kalan bütün takımlara başarılar diliyoruz. Konyaspor’un çıkmasına sevindik. Konya şehrini de seviyoruz. Mayıs ayında ligde de gideceğiz. Konya’da 2 deplasmanımız olacak. Biz yönetime geldikten sonra Fenerbahçe olarak Ziraat Bankası’nın sponsor olduğu tüm kupaları aldık. Bu kupayı da alacağız. Konya değil de başka takım çıksaydı da bizim hedefimiz belliydi. Biz kupayı alacağız" cümlelerine yer verdi.



"Bundan sonraki maçlarda VAR’da yabancı hakemler olsun"

Fenerbahçe yönetimine geldikleri günden bu yana hakemler ve federasyon hakkında olumsuz bir açıklamada bulunmadıklarını belirten Torunoğulları, "Şu anda Türkiye liginde hakemlerden şikayetçi olmayan takım var mı? Bunu konuşursak zaten ne kadar hakem hataları olduğu belli oluyor. Ligin sonuna yaklaşırken, şampiyonluk yarışı ve küme düşme mücadelesinde sona gelinirken, bundan sonraki maçlarda VAR’da yabancı hakemler olsun. Hatta benim bir önerim de oynanan müsabakanın 2 tane temsilcisi de VAR odasında otursunlar ve konuşmaları dinlesin. Kendi kulüplerine rapor etsinler. Hiçbir dedikodu da kalmaz, sorun da kalmaz. Bunu kendi aramıza değerlendirip bir müracaatımız olacak" diye konuştu.



"Biz geldiğimiz gün de söyledik, yine söylüyoruz; Fenerbahçe şampiyon olacak"

Şampiyonluk yolunda teknik heyete ve futbolculara güvendiklerini vurgulayan sarı-lacivertli futbolcu, "7 tane as oyuncusunun sakat olduğu her zaman bir bocalama dönemi geçirir. Biz de geçen hafta onu atlattık. Önümüzdeki milli takım arasından sonra da sakat oyuncularımızın hepsi dönüyor. Ondan sonra aynı tempo, aynı heyecanla devam edeceğiz. Biz geldiğimiz gün de söyledik, yine söylüyoruz; Fenerbahçe şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.