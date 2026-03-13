Amaç; teorik bilgi ile uygulamayı bir araya getiren kapsamlı içeriğiyle, öğrencilerin sektörel bakış açısını güçlendirmek.

Kapsamlı ve Uygulamalı Eğitim Modeli

KEYVAN Havacılık, Bahçeşehir Üniversitesi ile gerçekleştirdiği CO-OP iş birliği programı kapsamında öğrenciler; havacılığın temel kuruluşlarını ve sektörün yapısal dinamiklerini, havacılık navigasyon verilerinin temel prensiplerini (rota seçimi, manyetik varyasyon, coğrafi koordinatlar, havalimanı ve hava yolu verileri gibi kritik başlıklar), rota planlama ve uçuş operasyon süreçlerini, gerçek veri setleriyle simülasyon ortamında uygulamalı analiz çalışmalarını detaylı şekilde ele alma fırsatı buluyor.

Özellikle uygulamalı eğitim modülü sayesinde öğrenciler, seçtikleri rotalar üzerinden olası uçuş senaryolarını analiz ederek gerçek dünyadaki operasyonel süreçleri deneyimleme imkânı elde ediyor.