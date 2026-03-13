İşte Borsa İstanbul'un en cömert 10 şirketi ve detaylı analiz:

Zirvenin Sahibi: Doğuş Otomotiv

borsanıngundemi.com'da yer alan habere göre listenin en tepesinde, %12,79 gibi oldukça yüksek bir temettü verimiyle Doğuş Otomotiv (DOAS) yer alıyor. Otomotiv sektöründeki güçlü pazar payını nakit temettüye dönüştüren şirket, bu yılın tartışmasız temettü lideri oldu.

Öne Çıkan Diğer Şampiyonlar

Listede dikkat çeken bir diğer isim ise çift haneli verimlilik sınırını aşan Türk Traktör (TTRAK) oldu. Sanayi ve gayrimenkul sektörlerinin de ağırlığını hissettirdiği ilk 3 şu şekilde:

Doğuş Otomotiv (DOAS): %12,79 Türk Traktör (TTRAK): %10,08 Avrupakent GMYO (AVPGY): %9,97

Sektörel Dağılım ve Verimlilik Tablosu

Temettü verimi, bir hissenin fiyatına oranla yatırımcısına ne kadar nakit iade ettiğini gösteren kritik bir karnedir. İşte ilk 10'a girmeyi başaran diğer devler:

Şirket Kodu Şirket Adı Temettü Verimi ISDMR İskenderun Demir Çelik %9,04 KTSKR Kütahya Şeker Fabrikası %8,09 AFYON Afyon Çimento %8,06 CLEBI Çelebi Hava Servisi %7,44 ALCAR Alarko Carrier %6,99 BRYAT Borusan Yatırım %6,48 TUPRS Tüpraş %6,42

Yatırımcı İçin Ne İfade Ediyor?

Yüksek temettü verimi, sadece bir nakit ödemesi değil; aynı zamanda şirketin sağlıklı nakit akışına, istikrarlı kârlılığa ve yatırımcı dostu yönetim politikasına sahip olduğunun bir kanıtı olarak kabul edilir. Enerjiden (Tüpraş) hizmete (Çelebi), demir çelikten (İskenderun Demir Çelik) çimentoya kadar geniş bir yelpazeye dağılan bu liste, defansif portföy kurmak isteyenler için önemli bir rehber niteliğinde.