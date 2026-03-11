İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası yol haritası netleşti. İşte kupadaki kritik eşleşmeler ve maç takvimi:

Çeyrek Final Eşleşmeleri

Grup liderleri ve en iyi grup ikincisinin seri başı olarak katıldığı kurada, futbolseverleri birbirinden çekişmeli maçlar bekliyor:

Beşiktaş vs. Alanyaspor

Konyaspor vs. Fenerbahçe

Galatasaray vs. Gençlerbirliği

Samsunspor vs. Trabzonspor

Olası Yarı Final Eşleşmeleri

Kura sonuçlarına göre yarı finalde takımları bekleyen muhtemel rakipler de belirlendi. Bu tabloda özellikle Karadeniz derbisi galibi ile Galatasaray tarafının, diğer tarafta ise Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin olası randevusu dikkat çekiyor:

Yol: (Galatasaray - Gençlerbirliği) galibi vs. (Samsunspor - Trabzonspor) galibi Yol: (Beşiktaş - Alanyaspor) galibi vs. (Konyaspor - Fenerbahçe) galibi

Kupa Takvimi: Final 24 Mayıs'ta

Şampiyonun belli olacağı takvimde geri sayım başladı. Karşılaşmaların oynanacağı tarihler şu şekilde açıklandı:

Aşama Tarih Çeyrek Final 21 - 22 - 23 Nisan 2026 Yarı Final 12 - 13 - 14 Mayıs 2026 Büyük Final 24 Mayıs 2026

Not: Finalin oynanacağı stadyum Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Statü gereği, grup aşamasında aynı grupta bulunan takımlar bu turda eşleşmedi.

1. Konyaspor - Fenerbahçe: Kuradaki En Büyük Sürpriz

Bu eşleşme kuşkusuz çeyrek finalin en zorlu randevusu.

Fenerbahçe Açısından: Seri başı olmamanın faturasını ağır kestiler. Nottingham Forest galibiyetiyle Avrupa’da moral bulsalar da, Konyaspor deplasmanı her zaman bir "tuzak" maçı niteliğindedir.

Konyaspor Açısından: Seri başı olmanın avantajıyla maçı kendi evinde oynayacaklar. Sert savunma ve disiplinli oyunlarıyla Fenerbahçe’yi turnuva dışına itmeye çalışacaklardır. Bu eşleşmenin galibi, kupanın en büyük favorisi haline gelir.

2. Samsunspor - Trabzonspor: Karadeniz Derbisi Heyecanı

Kura şanssızlığı mı yoksa futbolseverler için bir hediye mi tartışılır ama bir Karadeniz devinin çeyrek finalde veda edeceği kesinleşti.

Samsunspor: Bu sezon hem ligde hem Avrupa Konferans Ligi’nde (Rayo Vallecano eşleşmesi) gösterdikleri çıkışla çok formdalar. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyecekler.

Trabzonspor: Kupa genetiği en güçlü takımlardan biri. Samsun’da oynanacak bu maç tam bir "ya tamam ya devam" mücadelesi olacak.

3. Galatasaray - Gençlerbirliği: "Kağıt Üstünde" Favori

Galatasaray, kuranın en şanslı takımlarından biri olarak görülüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool gibi devlerle boğuşan sarı-kırmızılılar için Gençlerbirliği eşleşmesi, rotasyon yapabileceği ama asla hafife almaması gereken bir maç.

Gençlerbirliği ise "en iyi grup üçüncüsü" olarak buraya geldi; kaybedecek bir şeyleri yok, bu da onları tehlikeli kılıyor.

4. Beşiktaş - Alanyaspor: Kartal’ın Yolu Açık mı?

Beşiktaş, kura sonucunda nispeten dengeli bir rakiple eşleşti.

Beşiktaş’ın iç sahadaki baskın oyunu Alanyaspor karşısında onları favori yapıyor.

Ancak Alanyaspor, geçiş oyununu Türkiye’de en iyi uygulayan ekiplerden biri. Eğer Beşiktaş savunmada boşluk verirse sürpriz bir sonuç çıkabilir.

Stratejik Analiz: Yarı Final ve Ötesi

Yarı final yollarına baktığımızda tablo çok ilginç bir hal alıyor:

Alt Tablo Kaynıyor: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Konyaspor aynı kanatta. Bu demek oluyor ki finalde bir "Beşiktaş - Fenerbahçe" derbisi izleyemeyeceğiz; bu eşleşme en fazla yarı finalde gerçekleşebilir.

Üst Tablo Fırsat Kapısı: Galatasaray eğer Gençlerbirliği’ni geçerse, karşısına Samsunspor-Trabzonspor galibi gelecek. Yani Galatasaray’ın finale giden yolu, Karadeniz’in fırtınalı sularından geçiyor.