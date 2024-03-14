Konya

Yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada tanınan, Mevlana ile özdeşleşen Konya, ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler listesinde ilk sırada yer alıyor.

Konya’da, Mevlâna Türbesi ve Müzesi’nin yanı sıra Şems-i Tebrizi Türbesi ve Camisi, Şeyh Sadrettin Konevi Türbesi, Alaeddin Keykubad Camii, Aziziye Camii, Eşrefoğlu Camii, Kapu Camii Ramazanda sıklıkla ziyaret edilen inanç merkezleridir. Ramazan ayında yolunuz şehre düşerse müze olarak ziyaret edilebilen Karatay, Sırçalı ve Minareli medreseleri de ziyaret edebilirsiniz.

Ankara

ENUYGUN’un sıradaki önerisi başkent Ankara. Şehirde Ramazan ayında sıklıkla ziyaret edilen yerler Hacı Bayram Camii ve Türbesi etrafında konumlanıyor. Ankara'nın sembol yapılarından olan cami, Hacı Bayram Veli tarafından 1427 yılında buradaki Augustus Tapınağı'na bitişik olarak inşa ettirilmiş.

Ankara’da Kocatepe Camii, Ahmet Hamdi Akseki Camii gibi modern ve büyük camilerin yanında çok sayıda tarihi cami bulunuyor. 13. Yüzyıla uzanan, Anadolu’nun ahşap direkli ve kirişli camilerinden Aslanhane ya da Ahi Şerafettin Camii, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri adına yapılan Cenabi Ahmet Paşa Camii, 15. yüzyıldan bugüne kullanılan Abdülkadir İsfahani Mescidi gibi camiler de hem ziyaret hem ibadet amaçlı kullanılabiliyor.

Bursa

Osmanlı Devleti’nin ilk büyük başkenti olduğu için Osmanlı İslam eserlerinin ilk örneklerini içeren Bursa, ENUYGUN’un bir diğer önerisi. İlk başkent İznik’teki Ayasofya Camii, 15.yüzyıl başında Yıldırım Beyazıt döneminde külliye olarak inşa edilen Ulu Cami ve Emir Sultan Külliyesi şehrin Ramazan aylarında en sık ziyaret edilen noktaları olarak öne çıkıyor.

Gazi Orhan Bey Cami, Muradiye Cami ve Muradiye Külliyesi şehirde sıklıkla ziyaret edilen diğer inanç noktaları.

Urfa

Çok sayıda manevi ziyaret noktası ile Şanlıurfa, ENUYGUN’un listesindeki diğer bir şehir. Şanlıurfa şehir merkezinin güneybatısında yer alan ve İbrahim Peygamberin ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinen Balıklıgöl, kutsal sayılan ve ramazanda sıklıkla ziyaret edilen bir nokta.

Peygamberler şehri olarak bilinen Urfa’da Ramazan ayında en çok ziyaret edilen yerlerin bir diğeri de Harran'a bağlı Özkent köyü sınırlarındaki tarihi Şuayb şehri harabeleri. Halk arasında Şuayb Peygamber’in bu kentte yaşadığına inanılıyor.

Selahaddin Eyyübi Camisi, Hasan Padişah Camisi, Mevlevihane Camisi, Yusuf Paşa Camisi ve Rizvaniye Camisi şehrin ramazanda en çok ziyaret edilen ibadethaneleri olarak öne çıkıyor.

Urfa’ya manevi ziyaret programınıza Harran Evleri, antik Harran Üniversitesi kalıntıları, Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Şanlıurfa Müzesi, Kızlar Sarayı’nı da ekleyerek dolu dolu bir kültür gezisi yapabilirsiniz.

Ayrıca inanç tarihine daha derin bir yolculuk planlıyorsanız 10 bin yıl öncesinin inanç dünyasının kapısını Göbeklitepe’de aralayabilirsiniz.

Edirne

İstanbul’a yakın konumu ve sınırları içerisindeki dini yapılarla öne çıkan Edirne, ENUYGUN’un listesindeki son şehir. Şehirde ramazan ayında en çok ziyaret edilen yer Mimar Sinan’ın ustalık dönemi eseri Selimiye Cami. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alan yapının yanı sıra Muradiye Cami, şehrin en eski camisi olma ayrıcalığına sahip Eski Cami de ramazan ayının en sık ziyaret edilen yerlerinden.15. Yüzyıl başında inşa edilen Gazimihal Camii, Üç Şerefeli Cami ve Has Yunus Türbesi de şehirdeki önemli ibadet ve ziyaret noktaları.

Edirne’de yapılacak bir gezi aynı zamanda Mimar Sinan’ı tanımak anlamına geliyor. Sinan’ın eserleri arasında Rüstem Paşa Kervansarayı, Sokullu Hamamı, Kanuni Sultan Süleyman ve Yalnızgöz köprüleri ile Defterdar Mustafa Paşa Camii gibi önemli yerler bulunuyor.

Edirne’ye gelmişken açık hava müzesi görünümündeki Karaağaç ilçesine kısa bir gezi de planlayabilirsiniz. Bu ilçe; Lozan Anıtı, Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, Karaağaç Tren İstasyonu gibi yakın tarihe ilişkin mekanların yanı sıra yeşilliği ile de dikkat çekiyor.