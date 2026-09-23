Karar verilen isimler arasında eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak da bulunuyor. Bolak, kararın ardından yaptığı açıklamada Türkiye’ye gelerek mahkemede ifade vereceğini bildirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda sanığın yargılandığı davada yeni bir ara karar çıktı. Duruşmaya çağrılmalarına rağmen hazır bulunmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 sanık hakkında yakalama kararı verildi. Karar, 22 Eylül’de görülen duruşmada alındı.

5 SANIK İÇİN YAKALAMA KARARI

Mahkemenin hakkında yakalama kararı verdiği isimler şöyle:

Fatih Mehmet Bozkurt

Ahmet Hamdi Çiçek

Mithat Sinan Bolak

Kamil Timur Delibaş

Utku Cihan

Kararda yer alan isimlerden Mithat Sinan Bolak, eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu olması nedeniyle dikkat çekti. Bolak’ın geçmişte İBB iştiraklerinden Kültür A.Ş.’de görev yaptığı ve dava dosyasında bu dönemdeki faaliyetleri nedeniyle sanık olarak yer aldığı bildirildi.

BOLAK HAKKINDAKİ İDDİANAMEDE NE VAR?

İddianamede Bolak’ın Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü döneme ilişkin çeşitli suçlamalar bulunuyor.

Bolak hakkında, iddianamede “İBB Reklam İzinleri Karşılığında Muvazaalı Sözleşmelerle Rüşvet Alınması ve Suç Gelirlerinin Aklanması” başlığı altında isnatlara yer veriliyor. Ancak bunların iddianamede yer alan suçlamalar olduğu ve henüz kesinleşmiş bir mahkeme hükmü niteliği taşımadığı vurgulanıyor.

MİTHAT SİNAN BOLAK'TAN İLK AÇIKLAMA

Yakalama kararının ardından açıklama yapan Mithat Sinan Bolak, kararı avukatları aracılığıyla öğrendiğini belirtti.

Yurt dışında yaşadığını ve bu nedenle telefonla kendisine ulaşılamadığını ifade eden Bolak, yargı sürecinden kaçmadığını söyledi. Türkiye’ye gelerek ifade vereceğini belirten Bolak, savunma yapmak üzere ülkeye geliş tarihinin yakalama kararından önce belirlendiğini, ancak bu tarihi öne çekerek mahkemede hazır bulunacağını açıkladı.

Bolak ayrıca hukuki sürece ve masumiyet karinesine saygı gösterilmesini istedi.

ÜMİT BOYNER 2010-2013 ARASINDA TÜSİAD BAŞKANLIĞI YAPTI

Mithat Sinan Bolak’ın annesi Ümit Boyner, iş dünyasında uzun yıllardır tanınan isimlerden biri. TÜSİAD’ın resmi kayıtlarına göre Boyner, 2010-2013 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Boyner, yüksek öğrenimini ABD’de University of Rochester’da tamamladı. İş hayatına Chemical Mitsui Bank’ın Kredi Pazarlama bölümünde başlayan Boyner, daha sonra Turcas Petrolcülük ve Türk Petrol Holding’de finans ve hazine alanlarında görev yaptı. 1996’da Boyner Holding bünyesine katıldı.

TÜSİAD’da başkanlık görevinden önce de çeşitli sorumluluklar üstlenen Boyner, 2007 yılında derneğin başkan yardımcılığı görevine gelmiş, 2010 yılında ise yönetim kurulu başkanı seçilmişti.

YAKALAMA KARARI, DAVANIN YENİ AŞAMASINDA GELDİ

Mahkemenin son kararı, tutuksuz yargılanan ve duruşmada savunma veya beyanlarının alınması beklenen sanıkların duruşmalara katılımı açısından verilen ara kararlar arasında yer alıyor.

Bolak’ın açıklamasına göre kendisi Türkiye’ye gelerek mahkemede ifade vermeyi planlıyor. Diğer dört sanıkla ilgili sürecin ise mahkemenin verdiği yakalama kararı doğrultusunda ilerlemesi bekleniyor.