Antalya'da, 77 yaşında triatlona devam eden ve yaşam boyu sporu savunan 'Demir adam' lakaplı Ali Bıdı, '7'den 77'ye sporcu gelişimi' vizyonunu okullara taşıyor.

77 yaşında olmasına rağmen triatlon yarışlarına katılmaya devam eden milli triatlet ve Sportif Performans ortağı Ali Bıdı, yıllardır spor hayatında edindiği deneyimi çocukların gelişimine aktarmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Bıdı'nın '7'den 77'ye sporcu gelişimi' vizyonu doğrultusunda Sportif Performans ile Antalya Yükseliş Okulları arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole Yükseliş Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özenç ile Sportif Performans adına Genel Müdür Özgür Çelebi ve şirket ortağı Ali Bıdı imza attı.

550 öğrenci ölçüldü

Protokolün ilk uygulamasında 21 sınıfta eğitim gören 550 öğrencinin gelişim taraması gerçekleştirildi. Öğrencilerin boy uzama hızı, biyolojik gelişim dönemi, duruş, hareket kalitesi ve fiziksel uygunlukları değerlendirildi. Çalışmayla çocukların gelişim dönemlerinin belirlenmesi, sportif becerilerinin takip edilmesi ve uygun spor alanlarına yönlendirilmeleri amaçlanıyor. Spor kurslarına devam eden öğrenciler aralık, mart ve haziran aylarında yeniden ölçülecek. Böylece çocukların gelişimleri yıl boyunca veriler üzerinden takip edilecek. Okulun beden eğitimi ve spor zümresi de Sportif Performans danışmanlığında güncelleme eğitimlerinden geçirilecek. Ölçüm ve değerlendirme çalışmaları, SportifApp ile entegre çalışan Sportif Performans Ölçüm ve Analiz Sistemi üzerinden yürütülecek.

'Çocuklar yeteneksiz oldukları için değil, yanlış yerde durdukları için sporu bırakıyor'

Ali Bıdı, projenin temelinde çocukların sporu sevmesini ve doğru alanda gelişmesini sağlama hedefinin bulunduğunu söyledi. Sportif Performans'ın 2022 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar Antalya'da amatör ve profesyonel kulüplerde 2 binden fazla sporcuya hizmet verdiklerini belirten Bıdı, ölçme ve değerlendirme çalışmalarının ardından spor kulüplerine yönelik yazılım ve eğitim programları geliştirmeye başladıklarını ifade etti. Bıdı, 'Yetmiş yedi yaşındayım ve hala triatlon yapıyorum. Hedefimiz 7'den 77'ye sporcu gelişimi. Bu yaşta hala spor yapıyorsam sebebi çocukken zorlanmam değil, sevdiğim ve başarabildiğim bir şeyin içinde kalabilmiş olmamdır. Bu ülkede çok çocuk sporu bıraktı; yeteneksiz oldukları için değil, yanlış yerde durdukları için' dedi.

Çocukların fiziksel gelişimlerinin doğru ölçülmesinin önemine dikkat çeken Ali Bıdı, 'Bir çocuğu doğru zamanda, doğru branşla ve kendi gelişim seviyesine uygun şekilde buluşturabilirsek sporu hayatının bir parçası haline getirebiliriz' ifadelerini kullandı.

'SportifEdu'nun temellerini atıyoruz'

SportifEdu sisteminin okullarda çocukların fiziksel gelişim süreçlerini takip etmek amacıyla geliştirildiğini belirten Bıdı, 'Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da ve Avrupa'da spor kulüplerinin yıllardır uyguladığı bu yaklaşımı okullarımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yeni vizyonumuzla okullarda fiziksel gelişim süreçlerini takip eden SportifEdu sisteminin temellerini atıyoruz. Bunun ilk anlaşmasını Antalya Yükseliş Okulları ile imzaladık' diye konuştu. Bıdı, 'Vizyoner bir kurumun başında duran adaşım Ali Özenç'e teşekkür ediyorum. Böyle bir işe ilk girişen olmak cesaret ister. Bu protokol bizim için bir başlangıç' dedi.

Ali Özenç: 'Ne çok zorlamak ne de çok kolaylaştırmak'

Yükseliş Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özenç ise çocukların kendi gelişim seviyelerine uygun spor eğitimi almalarının önemine dikkat çekti. Özenç, 'Büyüme çağındaki bir çocuk kendisine uygun spor dalında ya da biyolojik yaşına uygun bir grupta olmadığında ya 'Ben yapamıyorum' der ya da 'Bu çok sıkıcı' der ve sporu bırakır. Biz ne çok zorlamak ne de çok kolaylaştırmak istiyoruz. Her çocuğa beceri düzeyine uygun eğitim vermeyi hedefliyoruz' dedi.

Beden eğitimi ve spor derslerinin çocukların yalnızca fiziksel gelişimine değil, zihinsel ve sosyal gelişimine de katkı sağladığını belirten Ali Özenç, dersleri ölçülebilir ve değerlendirilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Protokolle başlatılan uygulamanın, öğrencilerin gelişimlerinin düzenli olarak ölçülmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda spor eğitimlerinin şekillendirilmesine yönelik okul merkezli yeni bir model oluşturması hedefleniyor.