Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu (TGASDF) Atlı Cirit 2026 Türkiye Şampiyonası Ön Eleme C Grubu müsabakaları Erzincan'da tamamlandı.

Erzincan Atlı Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Ankara TMO Spor Kulübü yarı finale yükseldi.

Organizasyonda mücadele eden Uşak Aktaş Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Can Aşkalem Atlı Cirit Spor Kulübü ve Sivas Yeşilyurt Atlı Cirit Spor Kulübü de centilmence mücadeleleri dolayısıyla tebrik edildi.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, yarı finalde mücadele edecek Ankara TMO Spor Kulübü'ne başarı dileğinde bulunuldu.