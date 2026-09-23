2026-2027 voleybol sezonu öncesinde, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ligleri ve altyapı liglerinde mücadele edecek kulüplerin yönetici, antrenör ve sporcularına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TVF Kayseri Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen toplantıda, yeni sezonda uygulanacak değişen voleybol oyun kuralları ve kuralların uygulama esasları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Uluslararası Voleybol Hakemi ve TVF Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım tarafından gerçekleştirilen sunumda, 2026-2027 sezonunda tüm liglerde uygulanacak yeni ve değişen oyun kuralları anlatıldı. Katılımcıların soruları da yanıtlandı. Toplantıda ayrıca Kayseri Voleybol Altyapı Liglerinde mücadele edecek Genç, Yıldız, Küçük ve Midi Kızlar kategorilerinin kura çekimleri gerçekleştirildi. Programda renkli bir an da yaşandı. Katılımcılara yöneltilen 'Filenin Sultanları' konulu soruya doğru cevap veren Askon Erva Spor Kulübü antrenörüne, TVF Kayseri Voleybol İl Temsilciliği tarafından Milli Takım forması hediye edildi.

TVF Kayseri Voleybol İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonda tüm kulüplere, antrenörlere ve sporculara fair-play ruhunun ön planda olduğu, başarılı ve sakatlıksız bir sezon temennisinde bulunuldu.