TFF 3. Lig'de mücadele eden Ejderoğlu Kırşehir FK, ligin 4. haftasında sahasında 1964 Silifkespor ile oynayacağı karşılaşma öncesi taraftarlarına destek çağrısında bulundu.

Ahi Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde kulüp tarafından 'Sen de bilet al, takımına destek ol' sloganıyla kampanya başlatıldı. Taraftarların takımlarına tribünden destek vermesinin hedeflendiği kampanyada, karşılaşmanın bilet fiyatı 150 TL olarak açıklandı. Ejderoğlu Kırşehir FK, taraftarlarını Ahi Stadyumu'nda oynanacak 1964 Silifkespor karşılaşmasına davet ederek, tribünlerde takımlarının yanında olmalarını istedi.

Ligin 4. haftasında oynanacak mücadelede Kırşehir ekibi, taraftarlarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. 3. gurupta mücadele eden Ejderoğlu FK, 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.