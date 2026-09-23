Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Suriye ziyaretinde Lazkiye'nin kuzeyinde bulunan ve Türkmen nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Bayırbucak bölgesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Tarık Osmanoğlu ve bölgedeki Türkmenlerle bir araya geldi.

Suriye'deki çalışma ziyareti kapsamında Bayırbucak bölgesini ziyaret eden Başkan Ahmet Aras, bölgedeki Türkmenlerle görüşerek karşılıklı sohbet etti. Aras, Başkan Tarık Osmanoğlu tarafından karşılandı.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Aras, Bayırbucak'taki Türkmenlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aras açıklamasında, 'Suriye'deki çalışma ziyaretimiz kapsamında Bayırbucak bölgesindeki Türkmen kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bu vesileyle bizleri büyük bir misafirperverlik ve samimi bir dostlukla karşılayan Belediye Başkanı kardeşim Tarık Osmanoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Ziyaretimiz boyunca gösterdiği yakın ilgi, içtenlik ve misafirperverlik bizleri son derece memnun etti' ifadelerini kullandı.

Bayırbucak Türkmenleriyle bir araya gelmenin kendileri için önemli olduğunu belirten Aras, 'Bayırbucak'taki Türkmen kardeşlerimizle bir araya gelmek, gönüllerine dokunmak ve aramızdaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek bizim için büyük bir mutluluk ve onur oldu. Kardeşliğimiz, dostluğumuz ve gönül bağımız daim olsun. Allah bizleri her zaman hayırlı işlerde, güzel vesilelerle bir araya getirsin' dedi.