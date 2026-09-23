Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 14 Eylül’de görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkan vekilinin belirlenmesi için süreç başlatılmıştı. İstanbul Valiliği, yeni seçimin yapılması için Belediye Meclisinin toplanmasına karar vermişti.

İlk turda Türkyılmaz öne çıktı

Bugün yapılan toplantıda AK Parti grubu Kemal Türkyılmaz’ı, CHP grubu ise Aytül Ekşiyan’ı aday gösterdi.

9 oyun kullanıldığı ilk turda Türkyılmaz 5 oy, Ekşiyan ise 4 oy aldı. İlk turda gerekli çoğunluğun sağlanamaması üzerine sonraki turlara geçildi.

İkinci turda ise iki adayın da 4'er oy aldığı, bir oyun geçersiz sayıldığı bildirildi. Oylama sırasında geçersiz sayılan oy üzerinden tartışma yaşanırken, toplantıda gerginlik çıktı ve salonun boşaltılması istendi.

Türkyılmaz başkan vekili seçildi

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Kemal Türkyılmaz 5 oyla Adalar Belediye Başkan Vekilliği görevine seçildi. Böylece Medine Pamuk'un ardından Adalar Belediyesi'nde yeni başkan vekili Türkyılmaz oldu.

Türkyılmaz'ın seçilmesiyle birlikte Adalar Belediyesi'nin başkan vekilliği yönetiminde de değişiklik yaşandı.

Süreç nasıl başladı?

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, 23 Haziran 2026'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Bunun üzerine 27 Haziran'da yapılan Belediye Meclisi seçiminde CHP'nin adayı Medine Pamuk başkan vekili seçilmişti.

Pamuk'un 14 Eylül'de sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmesiyle Adalar'da yeniden başkan vekili seçimi gündeme geldi. 21 Eylül'de yapılması planlanan ilk toplantı yeterli katılım sağlanamadığı için ertelenmiş, seçim 23 Eylül'de yeniden gerçekleştirilmişti.