TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen ve 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından kentte incelemelerde bulunmak üzere Manisa'ya geldi.

Komisyon heyeti, Manisa'daki programı kapsamında ilk olarak Manisa Valiliğini ziyaret etti. Heyeti, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç karşıladı. Valilikte il müdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanı ve Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Turgutlu'da yaşanan saldırının tüm yönleriyle ele alınacağını belirtti. Beyazıt, 'Öncelikle Manisa'mızda olan menfur hadiseyi lanetliyorum. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tüm ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Manisa'mıza geçmiş olsun. Öğretmenlerimize, yavrularımıza geçmiş olsun diyoruz. Bugün burada meclis araştırma komisyonu olarak beraberiz. 14 Nisan'daki Kahramanmaraş'ta olan hadiseyle ilgili meclis araştırma komisyonumuz çalışmalarını bugüne kadar devam ettiriyor. Henüz rapor aşamasındayız. O zamana kadar akademisyenleri dinledik. Kamu kurumlarının yetkililerini dinledik. Sayın dekanları, vatandaşlarımızı, bütün sosyal çalışmacıları, psikologları hepsini dinleyerek belli şekilde görüşlerimizi paylaştık. Öncelikle şunu hemen baştan ifade etmek istiyorum. Bu meclis araştırma komisyonu meclisimizde grubu olan partilerimizin oy birliğiyle oluşturulmuştur. Öncelikle sadece okulu ve öğrenciyi düşünerek değil aileyi de değerlendirerek okulu da çevreyi de toplumu da değerlendirerek olaylara bakış açısı getirmek zorundayız. Hiçbir dijital ortam bir annenin şefkatinden, bir babanın ilgisinden, bir öğretmenin emeğinden daha kıymetli olamaz. Hiçbir dijital ortam bizim bu düşündüğümüz sevgileri veremez. Teknolojiyi kullanırken bilinçli öğrenciler olsun istiyoruz. Vicdanını, ahlakını değerlendiren, merhamet adalet duyguları yüksek olan bir öğrenciler sisteminin olmasında fayda mülahaza ediyoruz. Bütün bunları yaparken dijital ortamların şiddet kolu, değişik zararlarından, risklerinden, nihilizmden, aşırılıktan çocukların muhafaza edilmesi konusunda ailelere, annelere, babalara, çevreye çağrıda bulunmak istiyorum. Çünkü bu Manisa'daki olan olayımızı da inceleyeceğiz, göreceğiz ki yine hemen gelip yanında bu aşırılığın, bu nihilizmin etkilerini, şiddetin etkilerini görüyoruz. Sosyal platformların, yapımcıların yine şiddetle ilgili, yine oyunlarla ilgili zarara, suça sevk eden değerlendirmelerinden yavrularımızı muhafaza etmek zorundayız. Bunun için de çevrenin, okulun, ailenin, toplumun mutlaka bir işbirliği içerisinde bu konuya acil çözümler getirerek ilgilerini ve alakalarını gerçekten teşvik ederek yapmasında büyük fayda mülahaza ediyoruz. Bu anlamda gerçekten mecliste kurulan bu araştırma komisyonumuz Kahramanmaraş'ta, Urfa'da, İstanbul'da değişik yerlerde incelemelerini yaptı, değerlendirildi. Bugün de çalışmalarımızı burada sürdüreceği ve inşallah yaralı olan yavrularımızı da hastanelerde evlerinde ziyaret ederek gereken bilgileri aldıktan sonra çalışmalarımızı Ankara'da sürdüreceğiz. Çok yakın bir zamanda da meclis araştırma komisyonumuz yaptığı çalışmaları bir rapor haline getirecek. İncelemelerini, tetkiklerini, bu konudaki değerlendirmelerini meclisimize, meclis başkanımıza da sunmak üzere kamuoyunun bilgisine verecektir' ifadelerini kullandı.

Komisyon heyetinin Manisa programı kapsamında, Manisa Valiliği'ndeki il müdürleri bilgi sunumunun ardından Turgutlu Kaymakamlığını ziyaret edecek. Heyet daha sonra saldırının meydana geldiği İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul yöneticileri ve görevlileriyle görüşecek. Program kapsamında ayrıca yaralı öğrencilerin tedavi gördüğü hastaneye gidilerek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi alınacak.

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu şu isimlerden oluşuyor: Yusuf Beyazıt-Komisyon Başkanı Tokat Milletvekili, Lütfiye Selva Çam-Komisyon Başkan Vekili/Ankara Milletvekili, İsa Mesih Şahin- Sözcü/İstanbul Milletvekili, Mesut Doğan Üye/Ankara Milletvekili, Suat Özçağdaş Üye/İstanbul Milletvekili, Ali Öztunç-Üye/Kahramanmaraş Milletvekili, Latif Selvi-Üye/Konya Milletvekili, Şenol Sunat Üye/Manisa Milletvekili, İbrahim Emre Cengiz, Yasama Uzmanı/TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Şüheda Eyici -Memur/TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı.