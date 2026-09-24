50.000 metrekarelik özel bir arazi üzerinde inşa edilen tesis, 40 yükleme ve boşaltma rampası, taze gıda ürünleri için soğuk hava deposu ve 1.200 metrekarelik ofis alanından oluşuyor. Raben Group Bölge Direktörü Bartlomiej Lapinski, bu yatırımla birlikte Türkiye-Yunanistan ve Avrupa'nın geri kalanı arasındaki bağlantıları daha da güçlendirdiklerine dikkati çekti.

Avrupa'nın köklü lojistik devlerinden Raben Group, Balkanlar'daki gücünü Yunanistan yatırımıyla daha da artırdı. Türkiye'de ilk yılını geride bırakan ve operasyonlarını genişleten marka, Selanik'in Sindos bölgesinde 4.000 metrekarelik lojistik terminalini faaliyete geçirdi. Böylece, bu bölge için ayrılan 10 milyon euroluk toplam yatırım paketinin ilk aşamasını tamamladı.

50.000 metrekarelik özel bir arazi üzerinde inşa edilen tesis, 40 yükleme ve boşaltma rampası, taze gıda ürünleri için soğuk hava deposu ve 1.200 metrekarelik ofis alanından oluşuyor. Yatırımın ikinci aşamasında 15.000 metrekarelik ilave depolama alanının devreye alınması planlanıyor.

Raben Group Bölge Direktörü Bartlomiej Lapinski, bu yatırımın Avrupa çapındaki etkisine dikkati çekerek, "Türkiye dahil 17 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. Selanik'teki yeni tesisimizle hem Yunanistan-Türkiye hem de Avrupa'nın geri kalanı arasındaki bağlantıları daha da güçlendiriyoruz." dedi.

Selanik Yatırımı, Türkiye ve Avrupa Ağının Bir Parçası

Lapinski, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne açılan komşularından Yunanistan'da lojistik altyapılarını güçlendirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yunanistan yatırımlarımızı, genişleyen Türkiye ve Avrupa ağımızın bir parçası olarak konumlandırıyoruz. Bu süreçte Raben Türkiye'den, Yunanistan'a parsiyel ihracat servisi de güçlenerek devam ediyor. Selanik'in Avrupa'ya açılan kapı konumunun güçlendirilmesi, Türkiye merkezli ihracatçı ve ithalatçı firmaların Orta ve Doğu Avrupa pazarlarına erişiminde kullandığı güzergahlar açısından da önem taşıyor. Bölgesel tedarik zincirlerine doğrudan katkı sağlamasını hedefliyoruz."

Yunanistan'dan Avrupa'ya Günlük Seferler Başladı

Raben Group, Selanik yatırımıyla birlikte, Yunanistan ile Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Avusturya arasında günlük taşıma seferlerine de başladı. Kendi taşıma ağını kullanan şirket, parsiyel yükten komple araç yüküne kadar geniş bir sevkiyat yelpazesinde 24-48 saat arasında değişen teslimat süreleriyle hizmet veriyor. Aynı zamanda myRaben dijital platformu üzerinden 24 saat içinde fiyatlandırma, tam izlenebilirlik ve tek sevkiyat numarasıyla uçtan uca takip imkânı sunuyor.