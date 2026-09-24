737 MAX siparişine ilişkin anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda kesinleştirildi.

Türk Hava Yolları, 100 adet 737-8 uçağı satın alırken, 50 adet ilave 737 MAX uçağı için de opsiyon hakkı elde etti. Bu sipariş, Türk Hava Yolları’nın bugüne kadar Boeing’e verdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi oldu. Anlaşma, Türk Hava Yolları’nın artan talebi karşılamak üzere daha fazla rotada daha fazla yolcu taşıyabilmesi için 737 MAX ailesinin en büyük modeli olan 737-10’a geçiş hakkını da içeriyor.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, “Bu anlaşma, filomuzu büyütme stratejimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adımı temsil ediyor. Yeni Boeing 737 MAX uçakları, operasyonlarımıza daha yüksek verimlilik ve esneklik kazandırarak İstanbul’daki merkezimizden hizmet verdiğimiz geniş uçuş ağımızı destekleyecek. Türkiye’nin havacılık ekosistemine de katkı sağlayan bu anlaşma sayesinde Boeing ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi daha da ileri taşımaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Türk Hava Yolları (Ajet dahil olmak üzere) bugün 737 MAX, 787 Dreamliner, 777, 737 Next-Generation ve 777 Freighter modelleri dahil olmak üzere 200’den fazla Boeing uçağından oluşan bir filo işletiyor. Filosuna daha fazla 737-8 ekleyecek olan Türk Hava Yolları, bu uçağın sunduğu menzil, yük taşıma esnekliği ve yakıt verimliliğinden yararlanarak yoğun talep gören yurt içi ve uluslararası hatlardaki operasyonlarını güçlendirecek.

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO’su Stephanie Pope, “Bu sipariş, Türk Hava Yolları ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi şekillendiren karşılıklı güveni ve ortak vizyonu yansıtıyor. Türkiye’nin havacılık ekosistemine ve İstanbul merkezli uçuş ağını büyüterek dünya genelinde daha fazla insanı ve destinasyonu birbirine bağlayan Türk Hava Yolları’na desteğimizi sürdürmekten gurur duyuyoruz.” dedi.

Yerini aldığı uçaklara kıyasla yakıt tüketimini ve emisyonları yüzde 20 oranında azaltarak işletme maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayan 737 MAX ailesi, Türk Hava Yolları’nın artan seyahat talebine yanıt vermeyi hedefleyen büyüme stratejisini de destekliyor.

Türk Hava Yolları’nın 737 MAX alımı, küresel havayolunun filo ve uçuş ağı genişlemesine yönelik yatırımları kapsamında 2025 yılında verdiği 75 adede kadar 787 Dreamliner siparişinin devamı niteliğini taşıyor. Anlaşmaya, Boeing’in Türkiye havacılık ekosistemine yönelik taahhüdünü ve desteğini sürdürdüğü bir sanayi katılımı çerçevesi de eşlik ediyor.