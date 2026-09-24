Samsun Hentbol İl Temsilcisi Emircan Kuyumcu, 2026-2027 sezonunda liglere katılacak takımların listesini isteyen Türkiye Hentbol Federasyonu'na Samsun'dan boş kağıt gönderdiklerini açıkladı. Kuyumcu, yaşanan sorunlar nedeniyle görevinden istifa ettiğini bildirdi.

İl Temsilcisi Emircan Kuyumcu, yaptığı açıklamada yıllardır verilen sözlerin yerine getirilmediğini öne sürerek, 'Yıllardır bütün kapılar yüzümüze kapandı. Her sene şehrin önde gelenlerinden sözler aldık. Hiçbir söz yerine getirilmedi. Hocalarımız büyük bir özveriyle sonuna kadar savaştı. Oyuncularımız hiçbir karşılık beklemeden sonuna kadar savaştı. Her sene başka bir isimle, başka bir umutla yola çıktık. Her sene hüsrana uğradık. Hiçbir söz tutulmadı. Samsunspor olalım dedik. O da olmadı' dedi.

'İstifa ediyorum'

Samsun'un hentbol oynayan kadınlarına sahip çıkılmadığını iddia eden Kuyumcu, 'Bu kadın takımımızda oynayan çocuklarımız, çok az bir destekle Avrupa seviyesinde oynayabilecek çocuklar. Nitekim bizim altyapımızdan çıkmış birçok milli oyuncumuz şu anda yurt dışında takımlarda oynamaya devam ediyor. Milli takım altyapılarında onlarca oyuncumuz var. 3 senedir 1. Lig'de mücadele ediyoruz. Her sene isim değiştiriyoruz. Her sene umut tazeliyoruz ama olmuyor. Federasyondan da herhangi bir destek göremedik' diye konuştu.

2026-2027 sezonu için federasyon tarafından şehirde müsabakalara katılacak takımların listesinin istendiğini belirten Emircan Kuyumcu, 'Ben de federasyona Samsun'dan boş kağıt gönderiyorum. Burada sorumluluğu üzerime alıp, istifa ediyorum. Dilekçemi de Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bıraktım' ifadelerini kullandı.