Beşiktaş ile Tera Yatırım Holding arasındaki sponsorluk anlaşmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ederken, futbolcuların formalarında daha önce bulunan Tera logosunun yer almaması dikkat çekti.

Tera logosunun bulunduğu bölümde bu kez futbolcuların isimlerinin yer aldığı görüldü.

Tera logosu formadan çıkarıldı

Beşiktaş, mayıs ayında Tera Yatırım Holding ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere iki yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşması yaptığını KAP'a bildirmişti.

17 Ağustos'ta ise sponsorluk anlaşmasının lansmanı gerçekleştirilmiş, Tera'nın futbol ve erkek basketbol takımlarının forma sırt sponsoru olduğu duyurulmuştu.

Nitekim Beşiktaş'ın 11 Eylül'de Erzurumspor FK ile oynadığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmada Tera logosu formaların sırtında yer alıyordu.

Ancak 17 Eylül akşamı oynanan Marsilya karşılaşmasında logonun tamamen kaldırıldığı görüldü. Beşiktaş mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Tera için kritik gün

Forma değişikliği, Tera Yatırım ve bağlı şirketlerin de adının geçtiği sermaye piyasası gelişmelerinin hemen sonrasında geldi.

SPK, 17 Eylül'de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy'ün kurucusu olduğu fonlarla ilgili yeni tedbirler açıkladı. Kurul, TEFAS'ta işlem gören fonların alım-satım işlemlerini durdururken, listede yer alan 130 fonun tasfiye edilmesine karar verdi.

Aynı süreçte Tera Holding'e yönelik soruşturma kapsamında şirket yöneticileriyle ilgili adli tedbirler de gündeme geldi.

Beşiktaş’tan henüz resmi fesih açıklaması yok

Tera logosunun formadan çıkarılması dikkat çekici olsa da Beşiktaş ile Tera arasındaki sponsorluk sözleşmesinin feshedildiğine ilişkin kulüp tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Dolayısıyla mevcut tablo, sponsorluk ilişkisinin sona erdiğini kesin olarak söylemekten ziyade, Tera logosunun Beşiktaş'ın Marsilya maçındaki formasından çıkarıldığını gösteriyor.

İki yıllık olarak duyurulan sponsorluk anlaşmasının bundan sonraki akıbeti ise yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.