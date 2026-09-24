Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris'in İçmeler Asparan Mevkii'nde hayata geçirilen Asparan Kamp ve Spor Tesisleri, 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da düzenlenecek programla hizmete açılacak. 10 dönümlük alana kurulan tesis; spor, kültür, eğitim ve doğa etkinlikleriyle gençlerin yeni buluşma noktası olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek, sosyal etkileşimlerini artırmak ve nitelikli zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmak amacıyla Marmaris Asparan Kamp ve Spor Tesislerini hizmete sunuyor.

Marmaris İçmeler Asparan Mevkii'nde 10 dönümlük arazi üzerine kurulan 150 kişi kapasiteli tesis; spor alanlarından kamp sahasına, konferans salonundan kütüphaneye kadar farklı kullanım alanlarıyla kapsamlı bir gençlik ve yaşam merkezi olarak tasarlandı.

Spor ve doğa etkinlikleri bir arada

Gençlerin farklı spor branşlarıyla buluşmasına, tanışmasına ve kaynaşmasına imkan sağlayacak tesiste çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu ve mini golf alanı bulunuyor. Kamp ve doğa sporlarına yönelik olarak açık hava etkinlik alanı, donatılı kamp sahası ve kamp ateşi ortak toplanma alanı oluşturuldu. Böylece gençlerin doğayla iç içe kamp yapabilecekleri, açık hava eğitimlerine ve grup etkinliklerine katılabilecekleri çok yönlü bir ortam hazırlandı.

Eğitimden sosyal etkinliklere çok yönlü kullanım

Tesisin kapalı hizmet binası da gençlerin eğitim, kültür ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlendi. Ses ve görüntü sistemleriyle donatılan konferans salonunda seminer, panel, eğitim ve gösterim programları gerçekleştirilebilecek.

Oyun ve İnovasyon Alanı'nda zekâ oyunları ve çeşitli iç mekân aktivite ekipmanları yer alırken, kütüphane ve okuma salonu 200 kitaplık koleksiyonu ve sessiz çalışma alanıyla gençlere araştırma ve çalışma imkânı sunacak. Tesiste ayrıca kadın ve erkekler için ayrı duş, soyunma kabini ve WC alanları bulunuyor.

Asparan Kamp ve Spor Tesisleri 26 Eylül'de kapılarını açıyor

Spor, kültür, eğitim ve doğa faaliyetlerini aynı yerleşkede buluşturan Marmaris Asparan Kamp ve Spor Tesisleri, 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da gerçekleştirilecek açılış programıyla hizmete sunulacak. Tesis, açılışın ardından gençlerin spor yapabileceği, eğitim ve kültür etkinliklerine katılabileceği, doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni bir buluşma noktası olacak.

Başkan Aras: 'Gençlerimizin kendilerini özgürce geliştirebilecekleri alanları çoğaltıyoruz'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için projeler üretiyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Asparan Kamp ve Spor Tesislerimizi, gençlerimizin doğayla buluşabileceği, spor yapabileceği, üretebileceği ve birlikte güzel vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olarak hazırladık. Muğla'mızın farklı noktalarında gençlerimizin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve kent yaşamına daha aktif katılabilecekleri alanları çoğaltmaya devam edeceğiz. Tüm gençlerimizi 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da gerçekleştireceğimiz açılışımıza bekliyoruz' dedi.