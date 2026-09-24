AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dünyada savaş, çatışma ve ekonomik belirsizliklerin yaşandığını belirterek, 'Türkiye, güvenli bir liman olarak bölgesinde bir yıldız gibi parlıyor' dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları' kapsamında geldiği Karabük'te, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Güler, AK Parti öncesindeki Türkiye ile bugünkü durumunun birçok alanda kıyaslanabileceğini savunarak, ekonomik büyüklüğün yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım, yüksek teknoloji ve savunma sanayisinde önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Güler, TBMM'de kabul edilen düzenlemelere de değinerek 'Terörsüz Türkiye' hedefinin yalnızca Türkiye'nin toplumsal bütünlüğü ve güvenliği açısından değil, bölgenin güvenliği ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını ifade etti.

Dünyada savaş ve çatışmaların yaşandığını belirten Güler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki gelişmelere değindi.

'Türkiye bölgesinde bir yıldız gibi parlıyor'

Türkiye'nin bu süreçte bölgesinde güvenli bir ülke olarak öne çıktığını ifade eden Güler, 'Şu anda dünya çok büyük bir kaosun içerisine doğru sürükleniyor. Üç yılın üzerinde devam ediyor. Bakın, Rusya-Ukrayna Savaşı. Bütün yıkıcı, milyonlarca insan yerinden yurdundan edilmiş, yüz binlerce insan ölmüş. Şehirlerin bütün altyapıları çökmüş. Yani temiz bir suya ulaşma, bir gıdaya ulaşma konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Yine güneyimizde, katil İsrail'in saldırıları hem Gazze'de hem Refah'ta hem Batı Şeria'da devam ediyor. ABD-İsrail organizasyonuyla İran Savaşı, Körfez krizi, gerilim, dünyada tedarik zincirinin kopması, belli ham maddelere ulaşımındaki zorluklar, enerji fiyatındaki gelgitler... Her hafta bir fiyat değişiyor. Peki buna rağmen Türkiye ne yapıyor arkadaşlar? Güvenli bir liman olarak, bölgesinde bir yıldız gibi parlıyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası platformlarda Filistin meselesi ve dünya barışı konusunda yaptığı çağrıları hatırlatan Güler, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, kararlı tutumu ve bugüne kadar biriktirdiği tecrübesi bizi bu güvenli limanda muhafaza ediyor.' diye konuştu.

'Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin aldığı görevle beraber 18 ülkede hem dünya barışına hem bölgesel istikrara katkı sağlıyor' diyen Güler, 'Yani sadece kendi dünyamızla meşgul değiliz. Bölgemizin de istikrarı ve güvenliği açısından ciddi çaba sarf ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

Muhalefete de yüklenen Güler, 'Öyle boş hamasetle, vaatlerle işler yürümüyor. İşte dinliyoruz bakın muhalefeti, değil mi? Belediyelerinde yaşadıkları bu kadar yolsuzluk, arsızlık, bütçeyi kötü kullanmak, kamu zararı oluşturma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet gibi rezilliklerin yaşandığı ve belediyelerin her türlü hizmetten uzaklaştığı bir ortamdalar maalesef. Aziz milletimiz, vatandaşlarımızın başımızın üzerinde tercihidir. Kendilerine teslim etmiş bu görevi, vermiş. Yazıktır, günahtır yani. Hem Ankara'da hem İstanbul'da bu bütçeleri emanet etti aziz milletimiz bu arkadaşlara. Ne oldu? Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Ne yaptınız bu bütçeleri? Kaç kilometre metro yaptın? Kaç kilometre yeni yol açtın? Yeni bir içme suyu barajı mı inşa ettiniz? Yeni kavşaklar, yollar, parklar, arıtma tesisleri mi yaptınız? Yok. Ne o zaman şimdi? Bol keseden vaatler... Her gittiği yerde sallıyor. 'Onu da yapacağız, bunu da vereceğiz, şunu da halledeceğiz' diye. Neyle?' şeklinde konuştu.

Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını aktaran Güler, ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi kuruluşların Türkiye'nin savunma sanayisindeki kapasitesinin gelişmesine katkı sağladığını kaydetti.

Güler, 'Orada birisi diyor, 'Bunları kim kurmuş?' diyor. Evet, söyleyelim. 1974-1975'lerde Kıbrıs Barış Harekatı'yla bu şirketler kuruldu. Kim kuruluşuna vesile olmuşsa Allah ondan razı olsun. Şükranlarımızı sunuyorum. ASELSAN başladı. Peki ne üretti bugüne kadar, AK Parti dönemine kadar? Onu biz aldık bir üretim merkezi haline getirdik' dedi.

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü geride bıraktıklarını hatırlatan Güler, 2050 yılına kadar olan döneme ilişkin vizyon belgesinin de açıklandığını belirtti.

Yapay zeka, nükleer enerji, enerji güvenliği, dijital sistemler, eğitim ve sağlık alanlarında çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Güler, Türkiye'nin geleceğine yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından caddede beraberindeki heyetle birlikte esnafları gezen Güler, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.