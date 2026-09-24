Play-off şampiyonluğuyla Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, tarihi ilk Süper Lig maçında sahasında Nesibe Aydın Spor Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma 26 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak.

Geçtiğimiz sezon elde ettiği play-off şampiyonluğuyla Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig'deki ilk maçına çıkıyor. Kırmızı-siyahlılar, sezonun ilk haftasında Nesibe Aydın Spor Kulübü'nü kendi sahasında ağırlayacak.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ile Nesibe Aydın Spor Kulübü arasındaki karşılaşma, 26 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak. Ege bölgesini kadın basketbolunun en üst liginde temsil edecek Turgutlu ekibi, taraftarının önünde Süper Lig macerasına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Maç biletleri ücretsiz

Karşılaşmanın biletleri ücretsiz olarak taraftarlara sunulacak. Biletler Turgutlu Belediyesi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ve Atatürk Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.

Kasaba Fan Kart sahibi taraftarların ise ayrıca bilet almasına gerek olmayacağı bildirildi. Turgutlu Belediyespor Kulübü tarafından taraftarların maç günü yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla biletlerini karşılaşma öncesinde temin etmeleri istendi.

Öte yandan maç günü saat 17.00'de Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'na ücretsiz servis kaldırılacak.

'Süper Lig'deki ilk maçımıza hazırız'

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, Süper Lig'deki ilk maç öncesinde takımın hazırlıklarını tamamladığını belirterek, 'Hayalini kurup hedefini gerçekleştirdiğimiz yerdeyiz; Süper Lig'deyiz. Uzun ve yoğun geçen bir hazırlık sürecinin ardından Süper Lig'deki ilk maçımıza çıkıyoruz. Oyuncularımızla birlikte bu karşılaşmaya büyük bir motivasyon ve heyecanla hazırlandık' dedi.

Sezonun ilk maçını taraftarlarının önünde oynayacak olmalarının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Örücü, Nesibe Aydın'ın tecrübeli bir ekip olduğunu belirterek, sahada mücadelelerini en iyi şekilde ortaya koyarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

İstemihan Örücü, taraftar desteğinin önemine dikkat çekerek tüm Turgutluluları Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'na davet etti.