Otomotiv ve ticari araç sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip Mourad Hedna, mühendislikten satın almaya, stratejiden satışa uzanan kariyerinde uluslararası liderlik görevleri üstlendi. Avrupa, Amerika ve Asya'daki ekipleri yöneten; büyüme, dönüşüm ve yeni pazarlara açılma süreçlerinde önemli sorumluluklar alan Hedna, yeni görevinde Renault Trucks'ın Türkiye operasyonlarına liderlik edecek.

Bu atama, Renault Trucks'ın bölgenin en dinamik taşımacılık ve lojistik pazarlarından biri olan Türkiye'deki konumunu daha da güçlendirme kararlılığını yansıtırken, müşterilerinin değişen iş, operasyon ve sürdürülebilirlik ihtiyaçlarına yönelik desteğini de ileriye taşımayı hedefliyor.

Mourad Hedna'nın kariyerinin temelinde güçlü bir mühendislik birikimi bulunuyor. Fransa'daki SUP'AERO Grande École de Toulouse'dan Havacılık ve Uzay Mühendisi olarak mezun olan Hedna, ardından Paris'teki French Petroleum Institute'da motor ve petrol uygulamaları alanında uzman mühendislik eğitimi aldı.

Teknik altyapısı üzerine kariyerini şekillendiren Mourad Hedna, profesyonel hayatına 1996 yılında Renault Trucks Motor Araştırma ve Geliştirme bölümünde başladı. İlerleyen yıllarda Renault Trucks'ın da bünyesinde yer aldığı Volvo Group çatısı altında strateji, iş dönüşümü ve uluslararası operasyonlar alanlarında üst düzey görevlerde bulundu.

Bölgesel büyüme ve dönüşüm deneyimini Türkiye'ye taşıyacak

Hedna, 2017 yılından bu yana, o dönemde Volvo Group bünyesinde yer alan UD Trucks'ın Orta Doğu, Doğu ve Kuzey Afrika (MEENA) Başkanı olarak görev yapıyordu. Bu görevini Dubai merkez ofisten yöneten Hedna, müşteri başarısı ve sürdürülebilir performans odağında bölgedeki çok pazarlı operasyonlara liderlik etti.

Renault Trucks Türkiye'deki önceliklerini değerlendiren Mourad Hedna, şunları söyledi: "Zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip bu güzel ülkeye gelmekten kişisel olarak büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye; güçlü lojistik, taşımacılık ve inşaat sektörleriyle Renault Trucks için stratejik bir pazar. Farklı uluslararası pazarlarda edindiğim deneyim bana başarının temelinde güçlü ekiplerin, müşteri odaklı yaklaşımın ve iş ortaklarıyla kurulan uzun vadeli ilişkilerin bulunduğunu gösterdi. Renault Trucks Türkiye ekibi olarak Türkiye'de güçlü büyüme hedeflerimiz var. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla yakın iş birliği içinde çalışarak pazardaki konumumuzu daha da güçlendireceğimize inanıyorum."