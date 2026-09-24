Bir vatandaş, 2025 yılında emekli olduğunu belirterek emeklilik tarihinin aylığında yaklaşık yüzde 30 oranında kayba yol açtığını öne sürerek KDK’ye başvurdu. Başvuruda, ortaya çıkan farkın maddi ve manevi açıdan mağduriyete neden olduğu ifade edildi.

Emekli aylığında başvuru tarihi de belirleyici

SGK, KDK’ye gönderdiği yanıtta emekli aylıklarının, tahsis talebinde bulunulan tarihte yürürlükte olan mevzuata göre hesaplandığını belirtti.

Aylık hesabında sigortalının prim gün sayısı, prime esas kazançları, yaşı ve çalışma dönemleri gibi unsurların yanı sıra tahsis talep tarihinin de belirleyici olduğu kaydedildi.

SGK ayrıca farklı tarihlerde emekli olanlar arasında ortaya çıkan aylık farklarının giderilmesine yönelik mevcut durumda herhangi bir çalışma bulunmadığını açıkladı.

Aralık 2024 ile Ocak 2025 arasında yüzde 30 fark

KDK’nin değerlendirmesinde ise aynı sigortalının Aralık 2024'te emeklilik başvurusunda bulunması ile Ocak 2025'te başvurması halinde bağlanacak yaşlılık aylıkları arasında yaklaşık yüzde 30 oranında fark oluşabildiği tespit edildi.

Bu durum, emeklilik başvuru tarihinin aylık tutarı üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.

KDK’den mevzuat değişikliği tavsiyesi

KDK, aynı şartlara sahip sigortalıların yalnızca emeklilik başvuru tarihlerinin farklı olması nedeniyle farklı aylık almalarının oluşturduğu mağduriyetin giderilmesi için düzenleme yapılmasını istedi.

Kurum, bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK Başkanlığı'na, söz konusu farkların giderilmesine yönelik mevzuat değişikliği çalışması yapılması tavsiyesinde bulundu.

Böylece konuya ilişkin mevcut tablo ortaya çıkarken, SGK tarafından henüz bu farkları ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma başlatılmadığı da açıklanmış oldu.