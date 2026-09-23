OYAK, büyüme planları doğrultusunda stratejik öncelik verdiği denizcilik sektöründeki yapılanmasını güçlendiriyor. Bu kapsamda, denizcilik, liman işletmeciliği, kurumsal risk yönetimi, P&I, sigorta ve hasar yönetimi alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip Cem Ertok atandı.

OMSAN Denizcilik Genel Müdürü olarak göreve başlayan Ertok, kariyeri boyunca uluslararası denizcilik ve liman operasyonlarında önemli sorumluluklar üstlendi. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü mezunu olan Ertok; Metropole Maritime'da survey ve P&I alanlarında edindiği deneyimin ardından YILPORT Holding'de yaklaşık 10 yıl boyunca Sigorta & Hasar Müdürü ve Sigorta & Hasar Direktörü olarak görev yaptı. Sonrasında ARY Holding'de Grup Risk Başkanı (CRO) ve 19 gemilik filoya sahip YILMAR Holding'de CEO olarak görev üstlendi.

Denizcilikte büyüme için yeni dönem

OYAK'ın gelecek dönem büyüme alanları arasında önemli bir yere sahip olan denizcilik faaliyetleri, yeni yapılanmayla birlikte Genel Müdürlük seviyesinde temsil edilecek.

OMSAN Denizcilik, yeni dönemde mevcut operasyonel yetkinliklerini geliştirmenin yanı sıra yeni iş alanları, yatırımlar ve büyüme fırsatlarına odaklanarak sektördeki payını artırmayı hedefliyor.

Cem Ertok'un göreve başlamasıyla birlikte denizcilikte güçlü bir yönetim yapılanması oluşturulurken, OYAK'ın bu alandaki büyüme hedeflerinin daha etkin biçimde hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Yeni yapılanma ve üst düzey yönetici ataması, OYAK'ın denizcilikte daha büyük bir oyuncu olma hedefinin önemli adımlarından biri olacak.

OYAK Denizcilik sektöründeki payını artırmak için sahne alıyor

Deniz ticaretinin küresel lojistik sistemindeki stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde OYAK, sahip olduğu lojistik ve liman yetkinliklerini denizcilikte yeni büyüme alanlarıyla desteklemeyi hedefliyor.

Genel Müdürlük seviyesinde temsil edilecek OMSAN Denizcilik, Cem Ertok liderliğinde sektördeki varlığını güçlendirmek, yeni iş fırsatlarını değerlendirmek ve denizcilikteki payını artırmak üzere güçlü bir büyüme dönemine giriyor.