Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye, Özvatan ve Akkışla'da gerçekleştirdiği temaslarla ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. İlçelerin ihtiyaçlarını sahadan dinleyen Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleriyle taleplerin değerlendirilmesini ve hizmetlerin koordinasyon içerisinde sürdürülmesini istedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerde sürdürülen hizmet ve yatırımları değerlendirmek, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği istişare toplantılarını sürdürüyor.

İlk durak Felahiye

Üç ilçeyi kapsayan programının ilk durağı Felahiye olan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, AK Parti Felahiye İlçe Başkanı Kemal Korkmazyiğit ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Felahiye teşkilatının çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, ilçe belediyesi ve teşkilatla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Büyükkılıç, teşkilat mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, 'Her zamanki sıcaklığınız ile gönüllerde yer ediyorsunuz. Üzerimize düşenden daha fazlasını yapma suretiyle ilçe başkanımız, belediye başkanımızla el ele vererek Felahiye'nin ihtiyacı olan konuları ne gerekiyorsa yapacağız. Burada genel sekreter yardımcımız var, daire başkanlarımız var, genel müdürlerimiz var. İnşallah el ele, gönül gönüle, birlikte daha güçlü diyoruz. Önce insan odaklı çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da Büyükkılıç'ın çalışma temposuna dikkat çekerek, 'Memduh Başkanımızın hızına yetişmek, hizmet aşkına yetişmek zor. Gençliğimizden beri bizim için modeldir. Allah hizmetlerinden, gayretinden razı olsun' diye konuştu.

Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ise Büyükkılıç'a teşekkür ederek, 'Bizler aile gibi çalışıyoruz. Başkanımız, AK Parti'ye geçmeden önce de bize ağabeylik, büyüklük yaptı, bizi hep ailesinin içine kattı. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Başkanımızın dediği gibi omuz omuza verip ilçemize hizmet için gayret göstereceğiz' dedi.

Muhtarlarla birebir istişare

Büyükkılıç, Felahiye İlçe Sosyal Yaşam Merkezi'nde mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi. Toplantıya Felahiye Kaymakamı Esma Atasever Sağıroğlugil, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve AK Parti Felahiye İlçe Başkanı Kemal Korkmazyiğit katıldı.

Mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan muhtarlardan dinleyen Başkan Büyükkılıç, iletilen talepleri hem sözlü olarak aldı hem de not ederek ilgili birimlerle değerlendirdi. Toplantıda KASKİ, KCETAŞ, ulaşım, doğalgaz ve Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinden yöneticiler de hazır bulundu.

Büyükkılıç, muhtarların mahallelerde vatandaşların taleplerini doğrudan yönetime taşıyan önemli bir paydaş olduğunu belirterek, sahadan gelen bilgilerin hizmet planlamasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser de toplantının muhtarların ve belediyenin talep ve önerilerinin dinlenerek ilgili bürokratlara aktarılması amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Felahiye programında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Özvatan'da ihtiyaçlar yerinde değerlendirildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ikinci durağı Özvatan oldu.

AK Parti Özvatan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek ilçedeki çalışmalar ve talepler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Özvatan'da mahalle muhtarlarıyla da buluşan Büyükkılıç, muhtarların tecrübeleri ve önerilerinin ilçeye yönelik hizmetlerin planlanmasında önemli olduğunu belirterek, 'Samimi bir şekilde yol almaya devam ediyoruz. Cenab-ı Allah bereketlendiriyor. El ele, gönül gönüle yaptıklarımızı, yapacaklarımızı paylaşacağız. 16 ilçemizi de bağrımıza basıyoruz, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmetlerle buluşturmaya devam ediyoruz' dedi.

Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir'i de ziyaret etti. Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve ekibinin çalışmalarını değerlendiren Büyükkılıç, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların iş birliği içerisinde sürdürüleceğini belirtti.

Son durak Akkışla oldu

Üç ilçelik programın son durağı Akkışla oldu. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Akkışla İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek AK Parti Akkışla İlçe Başkanı Halil Ufuk Burak, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Teşkilat mensuplarının çalışmaları hakkında bilgi alan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içerisinde Akkışla için hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, ardından Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'u ziyaret etti. Dursun'u görevi dolayısıyla tebrik eden Büyükkılıç, Akkışla, Kayseri ve hemşehriler için hayırlı çalışmalar gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

Akkışla'daki program kapsamında mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Büyükkılıç, muhtarların vatandaşların taleplerinin takipçisi olarak önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Muhtarların emek ve gayretleri için teşekkür eden Büyükkılıç, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Sahadan gelen talepler hizmete dönüşüyor

Felahiye, Özvatan ve Akkışla'da gerçekleştirilen programlarda ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, ilçelerin ihtiyaçlarını doğrudan sahadan dinledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinin de katıldığı istişarelerde altyapı, ulaşım, doğal gaz ve belediye hizmetleri başta olmak üzere mahallelerden iletilen talepler ele alındı. Kayseri'nin 16 ilçesini aynı hizmet anlayışıyla buluşturma vurgusu yapan Büyükkılıç, saha çalışmalarını ve istişare toplantılarını sürdüreceğini belirtti.

Üç ilçede gün boyunca yoğun bir program gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşların da yakın ilgisiyle karşılaştı. Felahiye, Özvatan ve Akkışla'da çiçeklerle karşılanan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç'a yönelik samimi karşılamalar, ilçe ziyaretlerinde sevgi seli görüntülerine sahne oldu.