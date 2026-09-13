Pusula Finans Holding ve bağlı finansal şirketlerinin Tera Grubu’na devrine ilişkin taraflar arasındaki mutabakat tamamlandı. Devir kapsamında Pusula Finans Holding’in yanı sıra İktisat Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim Tasarruf Finansman, Pusula Menkul ve portföy yönetim şirketleri de bulunuyor.

Tarafların temel ticari ve finansal şartlarda anlaşmaya varmasının ardından işlemin tamamlanması için ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması bekleniyor.

Yönetimde önemli değişiklik

Devir süreciyle eş zamanlı olarak Pusula Finans Holding ve Katılımevim’in yönetim yapısında da değişikliğe gidildi. Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan görevlerinden ayrıldı.

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Tera Finansal Yatırımlar Holding Başkan Vekili Erkan Kilimci ise Pusula Finans Holding’in yönetim kuruluna üye olarak atandı.

Tezmen ve Kilimci, aynı görevleri Katılımevim’in yönetiminde de üstlendi. Yeni yönetim yapılanmasına ilişkin atamalar, gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Tera’dan büyüme hamlesi

Tera Yatırım tarafından Borsa İstanbul’a yapılan açıklamada, yönetim değişikliklerinin Pusula Grubu’nun yeni dönem kurumsal yapılanması açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Devirle birlikte Pusula Grubu şirketlerinin sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri ve tasarruf finansmanı alanlarındaki faaliyet gücü ile Tera Grubu’nun sermaye piyasalarındaki deneyimi ve finansal gücünün bir araya getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Tezmen: Tüm paydaşlara katkı sağlayacak

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen “Tera Grubu olarak büyüme yolculuğumuzda çok stratejik bir adımı daha hayata geçirdik. Kategorilerinde liderliğe oynayan Katılımevim Tasarruf Finansman, Birevim Tasarruf Finansman, İktisat Katılım Bankası, Pusula Menkul ve portföy yönetim şirketlerini bünyesinde barındıran Pusula Holding artık Tera Grubu bünyesine katılmıştır. Bu güzide kurumlar, bundan sonra Tera’nın çeyrek asrı aşan tecrübesi, finansal disiplini ve sarsılmaz güvencesiyle başarılarını artırarak sürdürecektir. Tera Grubu olarak bugüne kadar bünyemizdeki her bir şirkette gösterdiğimiz hassasiyeti, yönetim disiplinini ve yüksek sorumluluk bilincini yeni şirketlerimizde de aynen uygulayacağız. Sektörlerimizde yeni başarı hikayelerine ve kilometre taşlarına birlikte imza atacağız. Bizim için en temel değer güvendir. Her bir müşterimizin alın teriyle, dişinden tırnağından artırarak geleceğine yatırdığı her bir kuruş ve bizlere teslim ettiği her emanet, en hassas sorumluluğumuz ve en kıymetli varlığımızdır. Grubumuza duyduğunuz güven ve güzel temennileriniz için teşekkür eder; bu yeni dönemin devletimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Onay süreçleri beklenecek

Katılımevim’den yapılan açıklamada ise “Gelinen aşama itibarıyla, devir işlemine ilişkin taraflar arasındaki mutabakatın tamamlanmasının yanı sıra, yeni dönem yönetim yapılanmasına ilişkin önemli adımlar da atılmış bulunmaktadır. Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki büyüme vizyonu ile Pusula Grubu şirketlerinin sahip olduğu kurumsal ve finansal gücün birleşmesinin, daha güçlü ve kapsamlı bir finansal yapının oluşturulmasına ve tüm paydaşlar açısından sürdürülebilir değer yaratılmasına önemli katkı sağlaması beklenmektedir” denildi.

Devir işleminin tamamlanması, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olacak.