Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin Türkiye'nin geleceği açısından tarihi bir stratejik hamle olduğunu belirterek, 'Terörsüz Türkiye tarihin yönünü değiştirmiştir. Bu milli strateji ülkemizin terör belasından kalıcı olarak kurtarılmasına kapı aralamıştır' dedi.

MHP Balıkesir İl Başkanlığının 15. Olağan Genel Kurulu, Avlu Balıkesir Kültür ve Toplantı Salonu'nda yapıldı. Kongrede divan başkanlığını üstlenen MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, dünyada ve bölgede önemli kırılmaların yaşandığını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecinin öncülüğünü yaptığını ifade eden Büyükataman, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahiplenmesiyle devlet politikası haline geldiğini belirterek şöyle konuştu:

'Yaşanan bu kaotik ortamın risklerini Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli çok önceden görmüş ve tarihi bir sorumluluk üstlenerek Terörsüz Türkiye sürecinin öncülüğünü yapmıştır. Liderimizin bu tarihi adımı Sayın Cumhurbaşkanımızın da meseleyi sahiplenmesiyle bir devlet politikası olmuş, Türk ve Türkiye yüzyılının ilk stratejik hamlesi yapılmıştır.'

'Terörsüz Türkiye' hedefinin Türkiye açısından yeni bir dönemin kapısını araladığını dile getiren Büyükataman, 'Terörsüz Türkiye tarihin yönünü değiştirmiştir. Bu milli strateji ülkemizin terör belasından kalıcı olarak kurtarılmasına kapı aralamış, bölgemizin istikrarsızlığa mahkum olmadığını göstermiştir' ifadelerini kullandı.

Büyükataman, süreç kapsamında terör örgütü PKK ile Suriye'deki uzantıları olarak nitelendirdiği SDG ve YPG'nin varlıklarını feshettiğini belirterek, bu süreçte Türkiye'nin üniter yapısından ve milli-manevi değerlerinden taviz verilmediğini savundu. Türkiye'de toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendiğini belirten Büyükataman, 'Milli birliğimiz perçinlenmiş, 1000 yıllık kardeşliğimiz her zamankinden daha güçlü bir noktaya ulaşmıştır' dedi.

Türk ve Kürt, Alevi ve Sünni vatandaşlar arasında ayrılık oluşturulmak istendiğini söyleyen Büyükataman, bu tür ayrılıkların sona erdirilmesinin Türkiye'nin iç cephesini güçlendireceğini belirtti. Büyükataman, 'Terörsüz Türkiye etnik ve mezhepsel fitneyi yok edecek, iç cephemizi Türk kimliği etrafında daha da güçlendirecek milli bir ülküdür. Terörsüz Türkiye istikrar ve istikbali müdafaadır' diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye süper güç Türkiye'nin mukaddimesidir' sözünü hatırlatan Büyükataman, terör sorununun ortadan kalkmasıyla Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanlarda da daha hızlı ilerleyeceğini ifade etti. 'Türkiye terör kamburundan kurtulduğunda ekonomiden sosyal hayata, yerli sanayi yatırımlarından milli teknoloji hamlelerine kadar her alanda güçlenecektir' diyen Büyükataman, sürece yönelik itirazların temelinde de bu gelişmeden duyulan rahatsızlığın bulunduğunu iddia etti. Terörle mücadele konusunda Cumhur İttifakı döneminde önemli adımlar atıldığını belirten Büyükataman, 'Cumhur İttifakı'nın kararlılığı ile yürütülen terörle mücadele operasyonları neticesinde terör örgütüne en ağır darbeler vurulmuş, sınır içinde ve dışında hamdolsun terör yuvaları dağıtılmıştır' dedi.

Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefine karşı çıkan bazı çevrelerin geçmişte terör örgütünün siyasi uzantılarıyla aynı ittifak çatısı altında bulunduğunu söyleyen Büyükataman, bu kesimlerin geçmişte terörle mücadeleye yönelik eleştirilerde bulunduğunu belirtti. Büyükataman, 'Bugün 'Terörsüz Türkiye'ye saldıranlar, dün terörün siyasi uzantılarıyla aynı ittifak çatısı altındaydılar. Bugün Ankara merkezli bu milli hamleyi iftiralarla karalamaya çalışanlar, dün yabancı başkentlerde ne yazık ki icazet arıyorlardı' ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik saldırıların milliyetçilikle bağdaşmadığını ileri süren Büyükataman, 'Kendi menfaatlerini, siyasi çıkarlarını, ülke ve millet menfaatlerinin üzerinde gören bu zihniyetin terörsüz Türkiye'ye karşı her türlü yalanla saldırması milliyetçilik değil, menfaatperestliktir' diye konuştu.

Kongrede delegelerin oyları ile MHP Balıkesir İl Başkanlığına Mustafa Bilsem seçildi. Kongreye CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir de katıldı.