Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'un Canik ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşlarla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilçede büyük bir coşkuyla karşıladıklarını belirterek Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaya, yeni eserleri vatandaşların hizmetine sunmaya devam ettiklerini dile getirdi. Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışı için Canik'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı vatandaşlarla birlikte büyük bir coşku ve sevinçle karşıladıklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, Türkiye'nin dev sağlık yatırımları arasında yerini alan Samsun Şehir Hastanesi'nin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Canik için azim ve gayretle çalışmayı sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Sandıkçı, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilçemiz için yorulmak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

Samsun Şehir Hastanesi'nin son teknoloji ve modern tedavi alanlarıyla ilçede vatandaşlara şifa kapılarını aralayacağını kaydeden Başkan Sandıkçı, 'Ülkemizin dev sağlık yatırımları arasında aldığı yerle ilçemizde hemşehrilerimize ve bölge insanımıza hizmet verecek olan Samsun Şehir Hastanemizin ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Samsun Şehir Hastanemizin hizmete sunulmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde her alanda güçlü Canik için azim ve gayretle çalışmayı sürdüreceğiz' şeklinde konuştu.