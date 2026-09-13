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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Suriye'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de görüşmede yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'daki temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü.

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