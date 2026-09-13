ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile varılan petrol anlaşmasına ilişkin, 'Venezuela'da olduğu gibi burada kalıp petrolü elimizde tutmaya karar vermezsek nihayetinde İran'dan çekileceğiz' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyarette bulunduğu İrlanda'da İran ile yaşanan gerilime ve askeri sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarına konuşan Trump, ABD'nin İran'da kalarak bölgedeki petrol rezervlerini kontrol altına alabileceğini söyledi. İran'daki savaşın kısa sürede sona erebileceği yönündeki açıklamalarını yineleyen Trump, çatışmaların büyük ihtimalle kasım ayında ABD'de yapılacak ara seçimlerin ardından biteceğini savundu. İran ile yalnızca 'doğru bir anlaşma' yapacağını ve 'faydasız' bir uzlaşıya yanaşmayacağını belirten Trump, Tahran yönetiminin barış müzakereleri için kendilerini aralıksız aradığını öne sürdü.

ABD'nin ağustos ayında Venezuela ile vardığı petrol anlaşmasına değinen Trump, İran için de benzer bir senaryoya işaret etti. Trump, 'Venezuela'da olduğu gibi burada kalıp petrolü elimizde tutmaya karar vermezsek nihayetinde İran'dan çekileceğiz' dedi. ABD Başkanı ayrıca, Venezuela petrolünden elde edilen gelirlerin İran'daki savaş maliyetini defalarca karşıladığını iddia etti.

Tahran hükümetinden daha önce yapılan açıklamalarda, ABD ile temas kurulduğu yönündeki iddialar yalanlanmıştı.