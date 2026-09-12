Karahan, İstanbul’da düzenlenen Citibank Türkiye Yatırımcı Günü’nde “Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri yatırımcılarla paylaşan Karahan, ağustos ayında yüzde 31,5 seviyesine gerileyen yıllık enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aylık fiyat hareketlerinde dalgalanmalar yaşanmasına karşın enflasyonun ana eğiliminde yavaşlamanın devam ettiğini belirten Karahan, öncü göstergelerin de bu görünümü desteklediğini ifade etti.

Karahan, arz kaynaklı şokların manşet enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerindeki gelişmelerin ise dezenflasyon sürecinin hızını sınırladığını kaydetti. Kiralarda ise öncü göstergelerin dezenflasyon açısından ilave alan bulunduğuna işaret ettiğini belirten Karahan, temel mal enflasyonunun zorlu koşullara rağmen ılımlı seyrini koruduğunu söyledi.

Ekonomik aktivitede yavaşlama sinyali

İktisadi faaliyette yavaşlama görülmesine karşın ikinci çeyrekte çeyreklik büyümenin hız kazandığına dikkat çeken Karahan, bu gelişmede dış talebin ve sanayi üretimindeki seyrin etkili olduğunu belirtti.

Dezenflasyon sürecinde verimlilik artışının hızlandığını ifade eden Karahan, kapasite kullanım oranının ise tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini söyledi. Yüksek frekanslı göstergelerin üçüncü çeyrekte ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın devam edeceğine işaret ettiğini aktaran Karahan, kredi büyümesinin tüm kredi türlerinde ivme kaybettiğini belirtti.

Enflasyon beklentilerinde ise temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Karahan, beklentilerin dezenflasyon süreci açısından yakından izlenmeye devam edildiğini kaydetti.

Dış dengede iyileşme

Türkiye ekonomisinin dış dengesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Karahan, dış ticaret dengesinin üçüncü çeyrekte daha fazla iyileştiğini söyledi. Turizm gelirlerinin güçlü seyrini sürdürdüğünü belirten Karahan, cari işlemler açığının olumsuz dış koşullara rağmen yatay seyrettiğini ifade etti.

Yurt içi yerleşiklerin Türk lirasına olan talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Karahan, döviz rezervlerinde de güçlü seyrin korunduğunu dile getirdi.

Enerji fiyatları risk oluşturuyor

Karahan, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükselen enerji fiyatlarının enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını belirten Karahan, bu yaklaşımın talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini destekleyeceğini ifade etti.

Para Politikası Kurulu’nun faiz kararlarında enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentilerin dikkate alınacağını belirten Karahan, kararların ara hedeflerle uyumlu şekilde, enflasyon görünümüne odaklı ve toplantı bazında alınacağını söyledi.

Karahan ayrıca, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağının altını çizdi.