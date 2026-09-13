Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'daki temasları kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen üçlü görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlarda sürdürülen iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler ele alındı.