Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı ve gençlerle buluşma programı için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Rize'den Samsun-Çarşamba Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle şehir merkezine hareket etti. Yol güzergahında bekleyen vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, kara yoluyla şehir merkezine geçerken Tekkeköy ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. İlçe girişinde toplanan kalabalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsle alandan geçişi sırasında sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlara el sallayarak karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayanlara teşekkür etti. Kalabalık arasında bugün dünyaevine giren Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz çifti de yer aldı. Kuaförden çıktıktan sonra düğün salonuna gitmek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için ilçe girişine gelen gelin ve damat, Erdoğan'ın kendilerine gösterdiği ilgi karşısında büyük heyecan yaşadı.