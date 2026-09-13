Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılış törenine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışı için memleketi Rize'den Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışın ardından Atakum ilçesindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Petek Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'İyi ki Erdoğan' programında gençlerle bir araya geldi. Gençlik merkezine giderken sık sık yolda otobüsü durdurulan Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaman zaman otobüsü durdurarak, bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Petek Gençlik Merkezi'ndeki programda gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya gitmek üzere Samsun Çarşamba Havalimanı'na hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Samsun programında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler eşlik etti.