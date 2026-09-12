Rus turistlerin sonbaharda tek başına gerçekleştirdiği yurt dışı seyahatlerinde Türkiye, rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. OneTwoTrip’in 2026 sonbaharına ilişkin otel rezervasyonlarını analiz ettiği araştırmaya göre, yurt dışındaki solo seyahat rezervasyonlarının yüzde 23,4’ü Türkiye’ye yapıldı.

Türkiye’nin solo seyahatlerdeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 10,4 seviyesindeydi. Böylece Türkiye, bir yılda 13 puanlık artışla en fazla talep artışı yaşayan ülke oldu.

Türkiye’yi yüzde 5,9’luk payla İtalya, yüzde 5,1 ile Tayland izledi. Çin yüzde 5, Fransa yüzde 4,8, Yunanistan ve Belarus yüzde 3,9, Japonya yüzde 3,5, Sırbistan yüzde 3,1 ve İspanya yüzde 3 ile ilk 10'da yer aldı.

Türkiye'de ortalama 6,3 gün kalıyorlar

Araştırmaya göre Rus solo turistlerin Türkiye’deki ortalama konaklama süresi 6,3 gün oldu. Türkiye, aynı zamanda en uygun maliyetli seçeneklerden biri olarak öne çıktı. Türkiye’de solo seyahat edenlerin oteller için gecelik ortalama harcaması 7 bin 960 ruble olarak hesaplandı.

En uzun konaklama süresi ise ortalama 7,6 günle Yunanistan’da gerçekleşti. İspanya ve Türkiye, 6,3 günlük ortalama konaklama süresiyle ikinci sırayı paylaştı.

Solo seyahatin payı yükseldi

OneTwoTrip verileri, Rusların tek başına seyahat etme eğiliminin de arttığını gösterdi. Tüm yurt dışı otel rezervasyonları içinde solo seyahat edenlerin payı yüzde 36’ya çıktı. Bu oran geçen yıl yüzde 35 seviyesindeydi.

Buna karşılık solo turistlerin toplam seyahatleri içinde yurt dışı destinasyonların payı yüzde 39 olarak kaydedildi. Geçen yıl bu oran yüzde 41 düzeyindeydi.

Rusların yurt dışındaki solo tatillerinde ortalama konaklama süresi de 5 güne geriledi. 2025 sonbaharında bu süre 5,4 gün olarak hesaplanmıştı. Ortalama gecelik otel harcaması ise 12 bin 500 rubleden 10 bin 900 rubleye düştü.

Veriler, Türkiye’nin Rus turistler açısından yalnızca yaz döneminde değil, sonbahar sezonunda da güçlü bir destinasyon olmaya devam ettiğini ortaya koydu. Özellikle solo seyahatlerde Türkiye’nin payının bir yılda iki kattan fazla artması dikkat çekti.