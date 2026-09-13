Türkiye'de sigara ve tütün ürünlerine yönelik mevcut kısıtlamaların genişletilmesi için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta, tütün ürünlerinin satışından kullanımına kadar pek çok başlık yeniden düzenleniyor.

Taslağın eylül ayının üçüncü veya son haftasında Cumhurbaşkanlığı'nda ele alınması, ekim ayında AK Parti TBMM Grubu'nda değerlendirilmesi ve kasım ayında TBMM Sağlık Komisyonu ile Genel Kurul gündemine taşınması planlanıyor.

2040'te tütün satışına son hedefi

Düzenlemedeki en dikkat çekici başlıklardan biri, tütün ürünlerinin geleceğine ilişkin tarih oldu.

Taslağa göre 1 Ocak 2040'tan itibaren tütün ürünlerinin satışı ve başkalarına sunulmasının tamamen sona erdirilmesi hedefleniyor.

Bu tarih, tütün ürünlerine ilişkin uzun vadeli ve kademeli bir yasak politikasının en sert aşaması olarak öne çıkıyor.

Sigara paketleri de değişecek

Yeni düzenlemeyle birlikte sigara paketlerinin görünümünde de köklü değişiklik yapılması planlanıyor.

Paketlerin boyut ve şekillerinin standart hale getirilmesi, marka logoları ve sembollerinin kaldırılması öngörülüyor.

Sigara satışında elektronik yaş doğrulaması

Tütün ürünlerinin satış şekli de değişebilir.

Taslakta sigaraların satış noktalarında dışarıdan görülemeyen kapalı dolaplarda tutulması planlanıyor. Satış işlemlerinde ise elektronik sistem üzerinden yaş doğrulaması yapılması öngörülüyor.

Plaj, park ve spor alanlarında sigara yasağı

Yeni düzenlemenin kullanım alanlarını da genişletmesi bekleniyor.

Çocuk parkları, spor alanları ve plajlarda tütün ürünü kullanımının yasaklanması gündemde. Okul, hastane, kamu binaları ve ibadethanelerin çevresindeki mevcut yasaklı alanların da genişletilmesi planlanıyor.

Kafe ve restoranlarda sigara için özel alan

Yeme-içme işletmelerinde de sigara kullanımına yönelik yeni bir model öngörülüyor.

Taslağa göre tütün ürünleri yalnızca işletmenin yüzde 10'unu geçmeyen ve 20 metrekareyi aşmayan izole alanlarda kullanılabilecek. Bu alanların dışarıdan görünmemesi ve servis yapılmaması şartı getirilecek.

Otellerde ise tütün ürünü kullanan müşterilere özel odalar ayrılması planlanıyor.

Henüz kesinleşmedi

Söz konusu düzenlemeler şu aşamada taslak niteliğinde bulunuyor. TBMM'deki görüşmeler sırasında maddelerde değişiklik yapılabileceği gibi, nihai uygulama kapsamı da yasama sürecinin sonunda kesinleşecek.

Ancak taslakta yer alan 2040 hedefi, Türkiye'de tütün ürünlerine yönelik mücadelenin uzun vadede çok daha sert bir noktaya taşınabileceğine işaret ediyor.