ABD Hazine Bakanlığı, 2026 mali yılının ağustos ayını kapsayan bütçe dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek mali yılın 11. ayında federal hükümet 167 milyar dolarlık bütçe açığı verdi.

Geçen yıl ağustos ayında 345 milyar dolar olan bütçe açığı, bu yıl aynı ayda yüzde 52 oranında azaldı. Piyasalarda ağustos ayı için 221 milyar dolarlık açık bekleniyordu.

Gelirler arttı, harcamalar geriledi

Federal hükümetin ağustos ayındaki gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 360 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde harcamalar ise yüzde 24 azalışla 527 milyar dolara geriledi.

Böylece gelir ve harcamalar arasındaki fark 167 milyar dolar olarak gerçekleşti.

11 aylık açık 1,97 trilyon dolar

2026 mali yılının ilk 11 ayındaki toplam bütçe açığı ise 1,97 trilyon dolara ulaştı. Böylece bütçe açığı, geçen mali yılın aynı dönemindeki seviyeye yakın gerçekleşti.

Söz konusu dönemde federal hükümetin gelirleri yüzde 3 artışla 4,85 trilyon dolara çıkarken, toplam harcamalar yüzde 2 yükselerek 6,81 trilyon dolara ulaştı.

Veriler, ağustos ayında bütçe açığındaki belirgin daralmaya karşın ABD federal bütçesindeki yüksek açık seviyesinin mali yılın genelinde devam ettiğini ortaya koydu.