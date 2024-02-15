Osman Gökçek, Beyaz TV'de katıldığı programda, "Bunun her yeri hoca olsa ne olur. Sen aşağılık bir adamsın. Osmanlı padişahlarımıza kadın kız aramak için sefer başlattı diyecek kadar yalan atan aşağılık bir adamsın. Osmanlı padişahlarımızın tırnağındaki pislik dahi olamayacak karakterde adamsın. Fatih Sultan Mehmet kendine kadın bulabilmek için mi İstanbul'u fethetti. Yavuz Sultan Selim Mekke'ye, Medine'ye kadar kendine kadın bulabilmek için mi mücadele verdi. Bu kadar şehit verdi. Bunlar ahlaksız adamlar. Demek ki senin beyninin arkasında bu tip düşünceler var ki sen kalkıp bunu insanlara iftira olarak atıyorsun. Kaset operasyonlarını CHP çok iyi bilir. Siz kendi geçmişinize bakın Osmanlı hakkında konuşabilecek zerre kadar hadde sahip değilsiniz. Böyle aşağılık insanların Türkiye'de belediye başkanlığı yapmasından da utanç duyuyorum" dedi.