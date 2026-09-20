Gaziantep Basketbol ile NCR International Hospital arasında sağlık sponsorluğu anlaşması Şehitkamil Belediye Başkanı ve Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz'ın katılımıyla imzalandı.

Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine Başkan Yılmaz'ın yanı sıra Kulüp Başkanı İrfan Karakuzulu, NCR International Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Neccar ve Hastane Müdürü Cuma Yıldız ve Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Aslansoy ile sporcular katıldı.

Bu takımın yeri süper lig

Başkan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 'Gaziantep Basketbol'un hedefi Süper Lig. Bu kentin markalarının, değerlerinin ve iş insanlarının bu takıma sahip çıkması gerektiğini dile getirdiğimizde bizi telefonla arayan ilk kişi olduğunu söyledi. NCR International Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Neccar oldu. NCR olarak Gaziantep Basketbol'a sponsor olmak istediğini söyledi. Desteklerinden dolayı Ahmet Neccar başta olmak üzere NCR ailesine şehrim ve takımım adına teşekkür ediyorum' dedi.

'Gaziantep basketbol'un yanında olmaya devam edeceğiz'

Neccar da NCR grubu olarak sağlık ve eğitime her zaman destek olduklarını belirterek, 'Biz gençlerimize ve Gaziantep Basketbol'a güveniyoruz. İnşallah bu takım önümüzdeki sezon Süper Lig'de olacak. Sağlık sponsoru olarak takımımın yanında olmaya devam edeceği' diye konuştu.

Konuşmaların ardından sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı. Başkan Yılmaz, günün anısına Neccar'a Gaziantep Basketbol forması hediye etti.