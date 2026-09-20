AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, şiddetli sağanak yağışların ardından taşkının yaşandığı Kasrik beldesinde, DSİ ve İl Özel İdaresi tarafından başlatılan dere ıslahı ve yaya yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

Şırnak genelinde geçtiğimiz kış aylarında etkili olan ve taşkınlara yol açan yoğun yağışların ardından sahada başlatılan altyapı yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sel sularının hasar verdiği Kasrik beldesine giderek, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Şırnak İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen dere ıslahı ile yaya yolu yapım çalışmalarını denetledi. Yetkililerden yürütülen faaliyetlerin son durumu hakkında detaylı bilgi alan Tatar, belde sakinleriyle de bir araya geldi. Kasrik'teki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Arslan Tatar, taşkın risklerini ortadan kaldırmakta kararlı olduklarını söyledi. Tatar, 'Kasrik beldemizde yoğun yağışlar nedeniyle hasar gören dere yataklarında, DSİ ve İl Özel İdaremiz tarafından yürütülen dere ıslahı ve yaya yolu çalışmalarını yerinde inceledik. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini korumak, taşkın riskini azaltmak ve daha güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şehrimizin ihtiyaçlarını sahada adım adım takip ediyor, gerekli çalışmaları ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürüyoruz' dedi.

Bölgedeki dere yatağı ıslahı ve altyapı güçlendirme çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak beldedeki muhtemel taşkın risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.