Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimleri öncesinde seçmen listelerine ilişkin yapılan itirazlarda İlçe Seçim Kurulu kararını verdi. MTSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz ve ekibinin başvuruları üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 155 kişinin seçmen listesinden çıkarılmasına, 201 kişinin ise listeye eklenmesine karar verildi.

Alınan kararla birlikte toplam 356 seçmen kaydını ilgilendiren değişiklik yapılırken, seçim öncesinde hazırlanan listelerle ilgili tartışmalar da yeniden gündeme geldi. Boyraz, kararın ardından yaptığı açıklamada itirazlarının önemli bir bölümünün karşılık bulduğunu ve seçim sürecinin üyelerin iradesini eksiksiz yansıtacak şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

İlçe Seçim Kurulu 356 kayıt hakkında karar verdi

MTSO seçimleri öncesinde seçmen listelerinin oluşturulmasına yönelik itirazlar İlçe Seçim Kurulu tarafından incelendi. Kurulun değerlendirmesi sonucunda 155 seçmenin listeden çıkarılması ve 201 kişinin listeye dahil edilmesi yönünde karar verildi. Kararın ardından açıklama yapan Mahmut Boyraz, yaptıkları başvuruların amacının herhangi bir kişi ya da kurumu hedef almak olmadığını belirterek, seçimlerde üyelerin oy kullanma hakkının doğru biçimde korunmasını amaçladıklarını söyledi.

Boyraz, İlçe Seçim Kurulu kararının ardından yaptığı değerlendirmede, 'Biz en başından beri kişiler üzerinden değil, hak, hukuk ve adalet üzerinden konuştuk' ifadelerini kullanarak, alınan kararın seçmen listelerinin ayrıntılı şekilde incelenmesinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

'Bizim meselemiz üyenin hakkıdır'

MTSO seçimlerinin şeffaf ve güvenilir bir ortamda yapılması gerektiğini dile getiren Boyraz, tartışmaların kişiler üzerinden yürütülmemesi gerektiğini belirtti. Seçim sürecinde temel önceliklerinin üyelerin iradesinin sandığa doğru şekilde yansıması olduğunu ifade eden Boyraz, her bir oyun seçim açısından önemli olduğunu ifade etti. Boyraz, 'Bizim meselemiz kişiler değildir. Bizim meselemiz; üyenin hakkı, sandığın güvenilirliği ve üyelerimizin hür iradesinin seçim sonuçlarına hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde yansımasıdır' dedi.

Seçim sürecinin bundan sonraki aşamalarında da listelere ve üyelerin oy kullanma haklarına ilişkin gelişmeleri takip edeceklerini belirten Boyraz, hiçbir üyenin hakkının göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.

İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazların sonucu bekleniyor

İlçe Seçim Kurulu tarafından verilen kararın ardından sürecin bir başka aşamaya taşınacağı belirtildi. Boyraz, kendileri tarafından İl Seçim Kurulu'na da yapılan itirazların bulunduğunu ve bu başvuruların sonucunu beklediklerini açıkladı. Boyraz, İlçe Seçim Kurulu kararının önemli bir gelişme olduğunu ancak kendileri açısından sürecin henüz tamamlanmadığını belirterek, İl Seçim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmede diğer itirazlarının da ele alınmasını beklediklerini söyledi.

Bu sürece ilişkin değerlendirmesinde Boyraz, 'Adalet er ya da geç yerini bulacaktır' ifadelerini kullanarak, seçim sürecinin hukuki çerçevede ve tüm tarafların itirazlarının dikkate alınacağı şekilde ilerlemesi gerektiğini dile getirdi.